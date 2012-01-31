به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی به ادبیات اسپانیایی - آمریکایی» اثری پژوهشی از کاظم فرهادی برای چاپ به انتشارات نی تحویل داده شده و در حال حروفچینی است.
در این کتاب فرهادی به طور مفصل به ادبیات کشورهای اسپانیاییزبان آمریکای لاتین پرداخته و تاریخ ادبیات این کشورها را از آغاز تا امروز بررسی و تحلیل کرده است.
نویسنده که بیش از 2 سال وقت صرف پژوهش و نگارش این اثر کرده است، آن را کتابی میداند که به طور جامع ادبیات این کشورها را از زمان کشف آمریکای لاتین تا نیمه دوم قرن بیستم مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و همچنین درباره چرایی و چگونگی رشد ادبیات این سرزمینها بحث میکند.
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