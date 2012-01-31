به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی به ادبیات اسپانیایی - آمریکایی» اثری پژوهشی از کاظم فرهادی برای چاپ به انتشارات نی تحویل داده شده و در حال حروفچینی است.

در این کتاب فرهادی به طور مفصل به ادبیات کشورهای اسپانیایی‌زبان آمریکای لاتین پرداخته و تاریخ ادبیات این کشورها را از آغاز تا امروز بررسی و تحلیل کرده است.

نویسنده که بیش از 2 سال وقت صرف پژوهش و نگارش این اثر کرده است، آن را کتابی می‌داند که به طور جامع ادبیات این کشورها را از زمان کشف آمریکای لاتین تا نیمه دوم قرن بیستم مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و همچنین درباره چرایی و چگونگی رشد ادبیات این سرزمین‌ها بحث می‌‌کند.

فرهادی همچنین یک کتاب با عنوان «رمان آمریکای لاتین» ترجمه کرده است که شامل مصاحبه‌ای با آلخو کارپانتیه یکی از مشهورترین رمان نویسان کوبایی و آمریکای لاتین است که به شیوه رئالیسم جادویی قلم‌فرسایی می‌کند. این اثر هم قرار است توسط نشر نی منتشر شود.