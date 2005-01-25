پلاسماي خون اهدا كنندگان بار اول مورد استفاده قرار نمي گيرد

دكتر زهره عطارچي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كاهش فراورده هاي پلاسمايي به علت اجراي دستور العمل حذف پلاسماي اهدا كنندگان بار اول همچنين درصد مردودي در سال 81 برابر 7/29 درصد و در سال 82 برابر 25/25 درصد بوده است.

وي تصريح كرد: بر اساس قانون تهيه فراورده هاي پلاسما با نظام قرنطينه براي استفاده از پلاسماي خون افرادي كه اهدا كننده مستمرند از آنها تست خون گرفته مي شود.

دكتر عطارچي خاطر نشان كرد: تعداد 15 هزار واحد لاسما از اواخر آبان سال 82 تا اسفند همان سال قرنطينه شده كه همگي اهدا كنندگان از طريق تماس تلفني پيگيري شده اند كه در 20 درصد موارد امكان ارتباط تلفني بر قرار نشد و 5 درصد اهدا كنندگان با فاصله كمتر از سه ماه خون اهدا نموده بودند كه نتيجه آزمايش آنها از نظر زماني معتبر نيست، همچنين يك درصد در مشاوره مجدد مردود شده اند، به هر حال حدود 3 هزار نفر از اهدا كنندگان خون پس از سه ماه مراجعه و در سال 83 تست مجدد گرديده اند.

وي ضمن دعوت مردم به اهدا خون گفت: بايد تعداد اهدا كنندگان دايم خود را افزايش دهيم تا در زمينه تهيه فراورده هاي پلاسمايي با مشكل مواجه نشويم، در حال حاضر 77/62 درصد از اهدا كنندگان خون را افرادي تشكيل مي دهند كه جزو اهدا كنندگان مستمر خون هستند.

دكتر عطارچي افزود: در ايران به ازاي هر 1000 نفر 22 نفر خون اهدا مي كنند كه اين ميزان بايد افزايش پيدا كند، البته در فصل پاييز و زمستان اين مقدار با كاهش رو به روست .



