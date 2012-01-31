ستار اورکی آهنگساز با تجربه سینمای ایران در ارتباط با خبری که اخیرا از سوی دفتر جشنواره منتشر شده‌است، یادداشتی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

در این متن آمده است: "در روز یکشنبه نهم بهمن‌ماه در روزنامه بانی فیلم خبری خواندم که واقعا متاسف شدم. البته بعد متوجه شدم که این خبر را دفتر جشنواره فیلم فجر در اختیار آنها قرار داده است.

این روزنامه لیست آهنگسازان این دوره از جشنواره فجر را خیلی سفارشی کار کرده بود. یکی از اشتباهات این خبر این بوده که، نام دو فیلم که من برای آنها موسیقی ساخته‌ام به نام یکی از دوستان همکار من ثبت شده بود. انتظار می‌رود جشنواره با دقت بیشتری اخبار را منعکس کند و در برخی مواقع بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی نکند. "

اورکی درباره فیلم "اکباتان" و "خودزنی" می‌نویسد: "اگر این آثار در بخش مسابقه قرار می‌گرفت خود فیلم و هم موسیقی که مورد توجه داوران قرار می‌گرفت. چطور هیات انتخاب فیلم ها را بدون موسیقی قضاوت کردند. چرا باید آثار سینمایی در مرحله راف کات برای این هیات به نمایش دربیاید؟ پس نقش موسیقی چه می‌شود؟"

از آثار شاخص این آهنگساز می‌توان به فیلم "آناهیتا" اشاره کرد که برای آن نامزد دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد. همچنین فیلم "کوچه ملی" با آهنگسازی وی سال گذشته در جشن سینمای ایران نامزد دریافت جایزه بود.

از دیگر فیلم‌های مطرحی که ساخت موسیقی آن را اورکی برعهده داشته است می‌توان به "جدایی نادر از سیمین" اشاره کرد که تا کنون جوایز متعددی را دریافت کرده‌است و در اسکار 2012 نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان و فیلمنامه است.

وی امسال با شش فیلم پرکارترین آهنگساز جشنواره فجر محسوب می‌شود وی با فیلم‌های "در انتظار معجزه" رسول صدرعاملی، "یک سطر واقعیت" علی وزیریان و "شور شیرین" جواد اردکانی در بخش مسابقه و با فیل‌های "اکباتان" مهرشاد کارخانی، " خودزنی" احمد کاوری و " مادر پاییزی" سیروس رنجبر در بخش آینه سینمای ایران حضور دارد.