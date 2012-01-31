تشکیل بسیج رسانه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان در جمع خبرنگاران گفت: بسیج رسانه در روزهای آتی با حضور رسانههای مختلف تشکیل میشود و در همین زمینه بر اساس رویکرد کشوری در استان نیز اقدام میشود.
وی گفت: تا 20 روز آینده مراحل مقدماتی بسیج رسانه انجام میشود و با توجه به ظرفیت رسانههای استان در این زمینه میتوان کارهای زیادی کرد.
فرمانده سپاه عاشورا در ادامه با اشاره به برنامههای بسیج در دهه فجر افزود: برنامههای بسیج در دهه فجر تا دور افتادهترین روستاها نیز متمرکز خواهد شد و برنامههای امسال با نشاط و شادابی برگزار میشود.
پورجمشیدیان بر حضور حماسی بسیج در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و گفت: بیعت با شهدا، شب شعر و حضور در گلزار شهدا در این دهه مورد توجه قرار دارد.
وی، بزرگداشت شهدا و توجه به خانوادههای شاهد را مورد تاکید قرار داد و افزود: اعزام اکیپهای مختلف بهداشتی و پزشکی به نقاط مختلف استان مورد توجه است.
پورجمشیدیان برنامههای هنری دهه فجر را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامههای هنری متنوع در این دهه صورت خواهد گرفت و در روز 22 بهمن نیز ایستگاههای صلواتی در نقاط مختلف استان برپا میشود.
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