اسامی داوران هفته هفدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در مسابقات هفته هفدهم لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد که محمود رفیعی قضاوت دیدار حساس آلومینیوم هرمزگان و پاس همدان را برعهده دارد.
- اسامی داوران قضاوت کننده در مسابقات هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
گروه "الف":
پنجشنبه - 13/11/90
* گسترش فولاد تبریز - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
داور: ایرج ساعدی، کمکها: آرمان اسعدی و مهدی ناصحی، داورچهارم: محمدباقر پورباقر
ناظر: حسین استادزاده
جمعه - 14/11/90
* صنعت ساری - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری
داور: محمدرضا فغانی، کمکها: محمدرضا پازوکی و اسد حاج محمد، داور چهارم: حسین زیاری
ناظر: کریم اصغرزاده
* پیام مخابرات فارس - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ارتش شیراز
داور: مهدی موسیپور، کمکها: مهدی شفیعی و محمدحسن محمدی، داور چهارم: جواد محمدی
ناظر: رضا دهقان
* سایپای شمال - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر
داور: حسین محمدی، کمکها: محمدحسن ابراهیمی و رضا عبدوس، داور چهارم: مسلمان مرادی
ناظر: اکبر جهانی
* داماش ایرانیان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهران
داور: پیام باقری دوست، کمکها: مهرداد تقیزادگان و ایوب غلامزاده، داورچهارم: سعید شمس
ناظر: حسین یدی
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
داور: پیروز سیف اله پور، کمکها: حسین مفتاح و فرید امیدوار، داور چهارم: محمدحسین مهدوی
ناظر: حسین نجاتی
* فولاد یزد - شهرداری اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
داور: رسول رهبرفام، کمکها: حمید سبحانی و امراله طراح، داور چهارم: نوراله حیدری
ناظر: حسین خوشخوان
گروه " ب":
پنجشنبه - 13/11/90
* نساجی مازندران - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
داور: محمدحسین اسدی، کمکها: هومن سحری و هادی حسینی، داور چهارم: حسین زیاری
ناظر: کریم اصغرزاده
* برق شیراز - صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
داور: محمدحسین ترابیان، کمکها: سعید زارع و حمزه علی سلیمی، داور چهارم: جواد محمدی
ناظر: رضا دهقان
* تربیت یزد - گهر زاگرس دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
داور: غلامرضا جباری، کمکها: محمد مدیرروستا و محسن سلطانی، داور چهارم: نوراله حیدری
ناظر: حسین خوشخوان
جمعه - 14/11/90
* شهرداری یاسوج - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: بابک وسیلهبر، کمکها: فرهاد خوشنواز و احسان تیموری، داور چهارم: روح اله تیموری
ناظر: سعادت باغبان
* نفت مسجد سلیمان - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان
داور: فرشید افشار، کمکها: کیومرث رضایی و فرزاد رضایی، داور چهارم: اردشیر خسروی
ناظر: عباس شهرجو
* ماشین سازی تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
داور: رضا کرمانشاهی، کمکها: بابک عباسقلیزاده و علی دودانگه، داور چهارم: محمدباقر پورباقر
ناظر: حسین استادآقایی
* آلومینیوم هرمزگان - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: محمود رفیعی، کمکها: فرهاد مروجی و سجاد قنبری، داور چهارم: جواد رحیمزاده
ناظر: علیرضا اسحاقیان
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