14 میلیارد دلار ارزش صادرات گمرک بندر پارس بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدرپور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گمرک بندر پارس نقش بسیار مهمی در صادرات کشور دارد. صادرات از این بندر از نظر حجم و ارزش صادرات افزایش مناسبی داشته است.

وی ادامه داد: کالاهایی چون میعانات گازی، گازهای پروپان، بوتان، پلی اتیلن سبک و سنگین، بنزن و پارازایلین از کلاهایی هستند که از این بندر صادر شده اند. صادرات این کالاها به کشورهای اندونزی، هلند، ‌بلژیک، ‌اسپانیا، ترکیه، رومانی، ‌تایوان، ‌تایلند، مالزی، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، ‌ویتنام و افغانستان صورت گرفته است.

حیدرپور حجم صادرات کالا از این بندر را 19 میلیون و 165 هزار و 419 تن کالا به ارزش 14 میلیارد و 929 میلیون و41 هزار و 307 دلار اعلام کرد و گفت: صادرات نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 67 درصد و از نظر وزن 32 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد : 24 میلیون 581 هزار و 568 تن کالا در 10 ماهه اول سال جاری تحت رویه کاپوتاژ به داخل کشور حمل شده است که دارای ارزش دو میلیارد و 365 میلیون و 677 هزار دلار بود. از نظر ارزش 30 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در رابطه با صادرات میعانات گازی نیز اظهار داشت: میعانات گازی با حجم 10 میلیون و 115 هزار و 678 تن صادر شده است که دارای ارزش 88 میلیون و 95 هزار و 773 دلار است.

وی در مورد واردات این گمرک نیز اظهار داشت: 283 هزار و 629 تن کالا از این گمرک وارد شده است که دارای ارزش 267 میلیون و 640 هزار و 908 دلار است و 53 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

پورحیدر اضافه کرد: در بحث ورود موقت نیز از نظر وزن 87 درصد و از نظر ارزش 62 درصد افزایش داشته‌ایم. هزار و 932 تن کالا با ارزش 68 میلیون و 2 هزار و 582 دلار از گمرک پارس ورود موقت شده شده است.