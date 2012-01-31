بهره ‌برداری از 121 میلیارد ریال طرح آب و فاضلاب در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا پوررجب اظهار داشت: بعد از تشکیل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی و تحویل تاسیسات موجود از متولیان قبلی این شرکت نسبت به انجام مطالعات و برنامهریزیهای راهبردی برای تامین و توزیع آب بهداشتی سالم و گوارا و از طرفی اجرای پروژههای جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلابهای خانگی اقدام کرد.
وی با اشاره به اهمیت تولید و توزیع آب سالم و بهداشتی به شهروندان افزود: مشتری مداری و تامین رضایت مشترکان همواره مورد تاکید این شرکت بوده است و سعی شده تا آب توزیع شده با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد و آزمایشگاه آب استان به صورت شبانه روزی بر توزیع آب سالم و بهداشتی نظارت دارد.
پوررجب در تشریح فعالیتها و طرحهای آماده افتتاح در دهه مبارک فجر امسال گفت: در دهه مبارک فجر از چندین طرح آبرسانی در شهرهای استان بهرهبرداری میشود. همچنین طرحهای آبرسانی به شهرهای سیهرود، آبرسانی به چرمشهر، آبرسانی باغ معروف، آبرسانی به شهرک یاغچیان و روستای قلعهچه از جمله طرحهایی است که در این ایام افتتاح می شوند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به طرح آبرسانی باغ معروف و چرمشهر تبریز گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به چرمشهر با لولههای 63 تا 200 میلیمتری و به طول 12 کیلومتر با هزینهای بالغ بر 9650 میلیون ریال و آبرسانی به باغ معروف با لوله 300 میلیمتری و به طول 2 هزار و 200 متر و با هزینهای بالغ بر 3800 میلیون ریال از محل اعتبارات طرحهای استانی و سایر منابع اجرا شده است.
وی همچنین اضافه کرد: طرح آبرسانی به شهرک یاغچیان نیز از قسمت اتوبان شهید کسایی با لوله 700 میلیمتری چدن داکتیل و به طول 2 هزار متر و با هزینهای بالغ بر 15 هزار و 500 میلیون ریال اجرا شده که در دهه مبارک فجر امسال شاهد بهرهبرداری از آن خواهیم بود.
پوررجب در ادامه به طرح آبرسانی به روستای قلعهچه اشاره کرد و گفت: طرح آبرسانی به روستای قلعهچه از چهار بخش تشکیل شده که قسمت اول آن خط آب آور با لوله 160 میلیمتر به طول 250 متر به موقعیت تعیین شده برای احداث ایستگاه پمپاژ و اجرای یک رشته خط لوله پمپاژ تا ورودی مخزن ذخیره آتی الاحداث روستای قلعهچه است.
وی در خصوص قسمتهای دیگر طرح آبرسانی روستای قلعهچه گفت: در این طرح یک واحد ایستگاه پمپاژ برای انتقال آب به میزان 5 لیتر در ثانیه، ساخت یک باب مخزن 500 مترمکعبی در ارتفاعات روستا و در نهایت توسعه شبکه توزیع آب روستای "قلعهچه" است که کلا با هزینهای بالغ بر دو هزار و 400 میلیون ریال از محل منابع استانی و همچنین سایر منابع اجرا شده است.
پوررجب افزود: برای طرح آبرسانی سیهرود نیز یک باب مخزن یک هزار متر مکعبی با هزینهای بالغ بر دو هزار و 300 میلیون ریال از محل سایر منابع اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در ادامه به طرحهای فاضلاب آماده افتتاح در شهر تبریز اشاره کرد و افزود: چندین طرح فاضلاب در نقاط مختلف شهر تبریز از جمله احداث شبکه جمع آوری کوی فرشته، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهید کلانتری، احداث خط اصلی و شبکه جمعآوری فاضلاب خیابان حجتی و شبکه جمعآوری فاضلاب محله پشت آپارتمانهای میخک از بلوار پاسداران به متراژ 29 هزار متر با هزینهای بالغ بر 86 هزار و 120 میلیون ریال به اتمام رسیده و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهرهبرداری خواهند رسید.
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