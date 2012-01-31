  1. استانها
  2. البرز
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

کازرونی عنوان کرد:

خدمت به مردم هدف اصلی تشکیل نظام جمهوری اسلامی بوده است

خدمت به مردم هدف اصلی تشکیل نظام جمهوری اسلامی بوده است

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج ماهیت اصلی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران را خدمت به مردم قلمداد کرد و گفت: آشنایی با مسائل دین اگر در کنار بندگی، عبادت و خدمت به مردم باشد، دنیا و آخرت انسانها را آباد خواهد کرد.

حجت السلام  محسن کازرونی در حاشیه تجدید میثاق مدیران و اصحاب رسانه البرز با آرمانهای امام راحل در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن نکاتی از اقیانوس بیکران امام راحل اظهار داشت:  بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران فقیهی   بود که زمینه شکل گیری انقلاب را طراحی و ترسیم کرد؛ کاری که درنگاه عوام  تصوری غیر ممکن  بود.

وی  افزود: تنها حکومتی که بر مبنای مکتب جعفری شکل گرفت و دین را از حاشیه به متن رسانید حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

طراحی این حکومت در زمانی شکل گرفت که دین و مذهب در حاشیه قرار گرفته بود و امام راحل اولین حکومت اسلامی   را بعد از پیامبر و امیرالمومنین شکل داد.

کازرونی گفت: در تشکیل این حکومتی  موانعی از بلوک شرق و غرب سد راه شده بودند و در برهه ای که هر حکومتی  از حمایت های خود با سنگ اندازی ها دریغ می کرد.

امام جمعه کرج ادامه داد: گذراز مسیر انقلاب واز بدو پیروزی آن تا کنون یک روز بدون توطئه دشمن نبوده است.

کازرونی اظهار داشت: شخصیت امام از این منظر ممتاز بود که راهی ناهموار و نا آماده را طراحی ،  مهندسی   و  با  کمترین  اشتباه مسیر آن را هدایت  کرد.

امام جمعه کرج در تبیین هدف عمده  شکل گیری نظام  جمهوری اسلامی گفت: حکومت اسلامی دو هدف عمده دارد؛ آشنایی  با  مسائل  دینی در کنار بندگی، عبادت و خدمت به مردم است.

وی افزود:این دو رکن هر کجا وجود داشته باشد دنیا و آخرت را  آباد خواهد ساخت.

کازرونی خطاب به مسئولان استان البرز نیز گفت:  مسئولان  و مدیران  سمت های  خود  را  با  خون  شهدا  بدست   آورده اند و نفس های آنان بدست آورده  اند و باید ارزشهای  دینی و احکام  نورانی  آنان را در راه  خدمت به مردم  سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
 

کد مطلب 1521729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها