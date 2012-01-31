خدمت به مردم هدف اصلی تشکیل نظام جمهوری اسلامی بوده است

حجت السلام محسن کازرونی در حاشیه تجدید میثاق مدیران و اصحاب رسانه البرز با آرمانهای امام راحل در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن نکاتی از اقیانوس بیکران امام راحل اظهار داشت: بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران فقیهی بود که زمینه شکل گیری انقلاب را طراحی و ترسیم کرد؛ کاری که درنگاه عوام تصوری غیر ممکن بود.

وی افزود: تنها حکومتی که بر مبنای مکتب جعفری شکل گرفت و دین را از حاشیه به متن رسانید حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

طراحی این حکومت در زمانی شکل گرفت که دین و مذهب در حاشیه قرار گرفته بود و امام راحل اولین حکومت اسلامی را بعد از پیامبر و امیرالمومنین شکل داد.

کازرونی گفت: در تشکیل این حکومتی موانعی از بلوک شرق و غرب سد راه شده بودند و در برهه ای که هر حکومتی از حمایت های خود با سنگ اندازی ها دریغ می کرد.

امام جمعه کرج ادامه داد: گذراز مسیر انقلاب واز بدو پیروزی آن تا کنون یک روز بدون توطئه دشمن نبوده است.

کازرونی اظهار داشت: شخصیت امام از این منظر ممتاز بود که راهی ناهموار و نا آماده را طراحی ، مهندسی و با کمترین اشتباه مسیر آن را هدایت کرد.

امام جمعه کرج در تبیین هدف عمده شکل گیری نظام جمهوری اسلامی گفت: حکومت اسلامی دو هدف عمده دارد؛ آشنایی با مسائل دینی در کنار بندگی، عبادت و خدمت به مردم است.

وی افزود:این دو رکن هر کجا وجود داشته باشد دنیا و آخرت را آباد خواهد ساخت.

کازرونی خطاب به مسئولان استان البرز نیز گفت: مسئولان و مدیران سمت های خود را با خون شهدا بدست آورده اند و نفس های آنان بدست آورده اند و باید ارزشهای دینی و احکام نورانی آنان را در راه خدمت به مردم سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

