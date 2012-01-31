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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

اخبار کوتاه از مازندران؛

پخش 30 برنامه تلویزیونی در حوزه کتاب/ امداد رسانی در محور هراز

پخش 30 برنامه تلویزیونی در حوزه کتاب/ امداد رسانی در محور هراز

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: 30 برنامه تلویزیونی با همکاری شبکه تبرستان در حوزه کتاب پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تولید و پخش 30 برنامه تلویزیونی در مورد کتاب، تفاهمنامه همکاری میان مدیران کل صدا و سیمای مرکز مازندران و اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران منعقد شد.

بر اساس این تفاهمنامه، شبکه تبرستان اقدام به تولید اخبار و برنامه هایی در حوزه کتاب کرده و تا سی و یکم شهریور سال 91 این تفاهمنامه منعقد خواهد شد.

مشاور شهردار سورک در امور جوانان معرفی شد

شهردار سورک مشاور و رئ‍یس گروه مشاوران خود در امور جوانان را معرفی کرد.

سید محمد انصارالحسینی شهردار سورک در حکمی محبوب اکبری را به سمت مشاور خود در امور جوانان معرفی کرد.

امدادرسانی به سوانح جاده ای در محور هراز

در پی برخورد سه دستگاه خودروی سواری در محور هراز، امدادگران مستقر در پایگاه امداد جاده ای پلور به منطقه اعزام و نسبت به نجات 6 نفر از سرنشینان خودروهای مزوبر اقدام نمودند.

همچنین روز گذشته در پی بارش سنگین برف در محور کیاسر به سمنان و زمین گیر شدن چندین خودرو در وضعیت مزبور امدادگران پایگاه امداد جاده ای کیاسر ضمن ارائه خدمات امدادی به خودروهای در راه مانده نسبت به اسکان اضطراری 15 نفر اقدام کردند.

کد مطلب 1521730

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