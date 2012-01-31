هیچ نگرانی بابت تامین گندم در یزد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار اعلایی صبح سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت آرد و نان و اتخاذ تصمیم در این زمینه اظهار داشت: میانگین مصرف گندم کارخانجات را تحویل داده ‌ایم و از لحاظ گندم هیچ گونه نگرانی در استان یزد وجود ندارد.

وی افزود: مصرف گندم افزایش نداشته است و انتظار این است همان گونه که شرکت غله، کارخانجات را به عنوان مشتریان خود کنترل می‌ کند، کارخانجات و اتحادیه نیز مشتریان خود را کنترل کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار یزد نیز در این نشست با تاکید برارتباط مثلث سه گانه سازمان صنعت، معدن و تجارت، کارخانجات آردسایی و اتحادیه صنف نانوایان استان یزد اظهار داشت: مشکل خاصی در زمینه تامین گندم و آرد در یزد وجود ندارد و در صورت وجود مشکل نیز با همدلی قابل حل است.

محمدرضا بابایی از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یزد خواست همان گونه که مسئول توزیع گندم به کارخانجات آردسایی بوده اند در زمینه کمیت و کیفیت گندم نیز همت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید با هماهنگی و همکاری کارخانجات آردسایی و اتحادیه صنف نانوایان به عنوان مثلث سه ‌گانه ارتباط برقرار کند و آمار و اطلاعات در زمینه میزان سهمیه ‌های آرد گندم تحویلی شرکت غله استان به کارخانجات آردسایی را به صورت ماهانه داشته باشد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز گزارشی از عملکرد نظارت و بازرسی آرد و نان استان از زمان محول شدن امور آرد و نان به سازمان ارائه کرد و اظهار داشت: انتظار این است که فضای رقابت بیشتر ایجاد شود و با برنامه ‌ریزی دقیق و راهکار مناسب مشکلات را برطرف و مدیریت کنیم.

محمدمهدی زارع افزود: به محض اطلاع از مشکل آرد، با حضور نمایندگان استانداری از کارخانه آرد روشن بازدید به عمل آمد که شرایط به نحوی بود که هر اندازه آرد تولید می‌ شد، متقاضی برای آن وجود داشت و مشکل خاصی وجود نداشت.