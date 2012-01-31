خانه حسنی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی افزود: خانه حسنی نمونه ای از خانه های متعلق به طبقه مرفه جامعه روستایی در حوزه فرهنگی - معماری جلگه غرب گیلان است.

وی اظهارداشت: این خانه که در روستای شکال گوراب پایین واقع در دهستان گشت، بخش مرکزی‌، شهرستان فومن قرار داشت، بیش از 50 سال قدمت دارد اما مطالعات میدانی نشان می دهد که این خانه روی بقایای بنای قدیمی تری با حفظ دیوارهای آن ساخته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به اینکه صاحب اولیه این خانه عطاالله حسنی بوده است، گفت: دوباره چینی بنا طی اسفند ماه امسال در سایت موزه تکمیل شد.

وی افزود: این بنا دارای سه اتاق و ایوان در همکف و دو اتاق و تلار سرتاسری در طبقه اول است، طویله در پشت بنا قرار دارد، دیوارها تلفیق سیستم چینه ای و زگالی و پوشش بام بنا از کلوش (ساقه برنج) است.

عزیزی ادامه داد: این اثر پیشنهادی از سوی موزه میراث روستایی و معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در فهرست آثارثبتی کشور در همایش ملی ثبت آثار تاریخی، معنوی و طبیعی کشور که از پنجم تا هشتم دی ماه سال جاری در قشم برگزار شد، به ثبت رسید.

وی گفت: دراین همایش از 26 اثر پیشنهادی میراث فرهنگی گیلان 25 اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان افزود: موزه میراث روستایی در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت در برابر دیدگان بازدیدکنندگان قرار داده و این گذشته پر‌خاطره و پر‌تجربه را در موزه‌ میراث روستایی استان حفظ کرده‌ تا پیوند‌ دهنده نسل گذشته و حال و معرف گوشه ‌ای از فرهنگ و تاریخ این سرزمین سبز فام باشد.

وی یادآورشد: با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه ‌های روستایی واچینی و دوباره ‌چینی شده از 9 حوزه‌ مختلف فرهنگی - معماری استان که خاطرات 150 سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستاییان آن زمان، بدون شک زندگی گذشته نه چندان دور گیلان برای بازدیدکنندگان زنده خواهد شد.