90 درصد انحصار گندم، آرد و نان برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی گفت: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی قیمتها در کشور، شرایط جدیدی تجربه شد؛ به نحوی که قیمت آرد از کیلویی 7 تومان به 400 تومان رسید و امروز نرخ آرد بین 410 تا 420 تومان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها چرخه گندم، آرد و نان در انحصار دولت بود اما اکنون شاهد شکستن این انحصار هستیم و صرفا مسایل حاکمیتی این حوزه و نگهداری گندم بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران است و ما برای این اقدام نیز از دولت یارانهای دریافت نمیکنیم.
وی با اشاره به خصوصیسازی در چرخه گندم، آرد و نان ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد انحصار دولت در چرخه گندم، آرد و نان برداشته شده است؛ در عین حال خصوصیسازی شرکت بازرگانی دولتی ایران به منزله بلاتکلیفی نیروی انسانی ما نیست.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر خصوصیسازی این شرکت اذعان داشت: در شرایط فعلی باید صرفا به مسایل حاکمیتی این حوزه توجه و به عنوان دیدهبان عمل کنیم و بدون دریافت اعتبار از دولت شرکتهای زیرمجموعه را اداره کنیم.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت گندم، آرد و نان تصریح کرد: مدیران آزمایشگاهها نقش موثری در کیفیت نان عرضه شده به مصرفکنندگان دارند؛ زیرا آنان به عنوان حلقه اول چرخه گندم، آرد و نان، کیفیت گندم خریداری شده و آرد را تائید میکنند.
