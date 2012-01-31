90 درصد انحصار گندم، آرد و نان برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی گفت: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمتها در کشور، شرایط جدیدی تجربه شد؛ به نحوی که قیمت آرد از کیلویی 7 تومان به 400 تومان رسید و امروز نرخ آرد بین 410 تا 420 تومان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چرخه گندم، آرد و نان در انحصار دولت بود اما اکنون شاهد شکستن این انحصار هستیم و صرفا مسایل حاکمیتی این حوزه و نگهداری گندم بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران است و ما برای این اقدام نیز از دولت یارانه‌ای دریافت نمی‌کنیم.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی در چرخه گندم، آرد و نان ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد انحصار دولت در چرخه گندم، آرد و نان برداشته شده است؛ در عین حال خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی دولتی ایران به منزله بلاتکلیفی نیروی انسانی ما نیست.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر خصوصی‌سازی این شرکت اذعان داشت: در شرایط فعلی باید صرفا به مسایل حاکمیتی این حوزه توجه و به عنوان دیده‌بان عمل کنیم و بدون دریافت اعتبار از دولت شرکت‌های زیرمجموعه را اداره کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت گندم، آرد و نان تصریح کرد: مدیران آزمایشگاهها نقش موثری در کیفیت نان عرضه شده به مصرف‌کنندگان دارند؛ زیرا آنان به عنوان حلقه اول چرخه گندم، آرد و نان، کیفیت گندم خریداری شده و آرد را تائید می‌کنند.

قبادی خاطرنشان کرد: ما مکلف به خرید بهترین گندم برای تهیه و تولید آرد با کیفیت هستیم اما گاهی اوقات شرایط کشور ایجاب می کند که گندم های دارای کیفیت پایین نیز از کشاورزان خریداری شود ولی باید به خاطر داشته باشیم که این گندم ها در کنار محصولات دارای کیفیت بالا نگهداری نشده و به عنوان خوراک دام در بورس به فروش برسند.

وی با تاکید بر رعایت اخلاق مداری از سوی خریداران گندم با کشاورزان اظهار داشت: مدیران آزمایشگاهها مکلف هستند پس از خرید گندم اقدام به بازرسی از محل نگهداری آنها کنند.

قبادی با بیان این مطلب که اگر در خرید گندم مشکلی وجود داشته باشد به طورقطع مقصر این امر مدیران آزمایشگاه ها هستند، ابراز داشت: تمامی آزمایشگاه های مرکز پژوهش های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران باید استاندارد واحدی را برای انجام آزمایشات تعریف کنند تا نتایج انجام یک آزمایش در استان های مختلف کشور با یکدیگر تفاوت فاحشی نداشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشبیه نقش مسولان کنترل کیفی و مدیران آزمایشگاه های شرکت غله مناطق به نقش ذی حسابان متذکر شد: اگر چه مدیران آزمایشگاه ها از نظر اداری در زیرمجموعه شرکت های غله هستند اما در رابطه با کنترل کیفیت و تعیین افت و شاخص های خرید همانند ذی حسابان مستقل عمل می کنند.