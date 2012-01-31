استقبال مردم خراسان شمالی از تئاتر فجر چشمگیر بود

حسین فرخنده در گفتگو با مهر اظهارداشت: در هشت اجرای نمایش های منتخب این جشنواره بیش از 4 هزار تماشاگر میهمان تالار فرهنگی هنری گلشن بودند.

وی افزود: بخش استانی تئاتر فجرامسال برای دومین بار در بجنورد به اجرا در آمد و همچون دوره گذشته استقبال مخاطبان از آن بی نظیر بود.

وی افزود: در این دوره آثار نمایشی رویای تفتیده، به کارگردانی امین سالاری و رضا عباسی از استان خراسان جنوبی، مارخورده افعی شده، به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان، ماه مهر از سال 60، کاری از علی برجی و سکوت با سه نقطه، به کارگردانی محمدرضا عطایی فر از استان تهران در چهار شب متوالی برای علاقمندان به روی صحنه رفت.

فرخنده استقبال مردم را از نمایش های تئاتر خوب توصیف کرد و اظهارداشت: در همه این اجرا ها که در تالار گلشن صندلی خالی یافت نمی شد و تعدادی از مخاطبان نیز ایستاده نمایش ها را تماشا کردند.

وی یاد آور شد: حضور 500 تماشاگر مشتاق در هر اجرا، هنرمندان و دست اندرکاران آثار نمایشی حاضر در این استان را شگفت زده کرد.

فرخنده تصریح کرد: تئاترهای اجرا شده در جشنواره از سوی شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر مورد تایید قرار گرفته و پیش از این نیز در سایر استانها به روی صحنه رفته است.

تئاتر فجر استانی در خراسان شمالی پس از چهار شب متوالی شب گذشته به کار خود پایان داد.



