برگزاری کنگره ملی امام رضا (ع)/ ایجاد 25 هزار و 447 فرصت شغلی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ناصر سید آقایی در آستانه برگزاری کنگره ملی امام رضا (ع) با اشاره به برکات معنوی برگزاری این کنگره برای استان کرمانشاه گفت: اداره اوقاف هر استان متولی برگزاری مراسم بزرگداشت یکی از ائمه می شود و سال گذشته به دلیل برگزاری کنگره بزرگ احمد بن اسحاق، اداره اوقاف کرمانشاه متولی برگزاری برنامه بزرگداشت امام حسن عسکری (ع) بود و امسال به دلیل علاقه بسیار زیاد مردم استان به امام رضا (ع)، اداره اوقاف برگزاری کنگره امام رضا را عهده دار شد.

مسئول کمیته مدعوین ستاد کنگره امام رضا (ع) افزود: ستاد کنگره متشکل از کمیته های علمی، مسابقات، مدعوین، اطلاع رسانی و تبلیغات، امنیت و اجرایی تشکیل شد و با تلاش مسئولین کمیته ها برنامه ریزیهای لازم انجام شد و این کنگره بزرگ با حضور هزار نفری مدعوین، اندیشمندان و صاحب نظران 12 بهمن ماه که مصادف با آغاز دهه فجر نیز می باشد در سرسرای انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سیدآقایی با اشاره به حضور برخی از مقامات کشوری و نیز ائمه جمعه و استانداران استانهای همجوار در این کنگره، گفت: حجت الاسلام سید احمد خاتمی نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران سخنران ویژه این کنگره خواهند بود و حجت الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در کنگره حضور خواهند داشت.

رئیس اداره فرهنگی اوقاف استان کرمانشاه به استقبال خوب اندیشمندان از این کنگره اشاره کرد و افزود: حدود 100 مقاله با موضوعات مختلف دینی، سیاسی و اخلاقی به دبیرخانه کنگره ارسال شده و پیش بینی می شود سه نفر از برگزیدگان، مقاله خود را در کنگره قرائت نمایند.

مسئول کمیته مدعوین ستاد کنگره امام رضا در ادامه برگزاری مسابقه کتابخوانی از سه کتاب ولاء ها و ولایتهای شهید مطهری، صلاة الخاشعین شهید آیت الله دستغیب و سرود یکتا پرستی شهید آیت الله بهشتی را اقدامی سازنده در جهت اهداف کنگره دانست و اظهار داشت: مسابقات به دو صورت غیرحضوری و حضوری برگزار شد که با استقبال بی نظیر هم استانیها مواجه شد.

کتابخانه امیرکبیر از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است

حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: کتابخانه امیرکبیر از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است که با تامین اعتبار لازم این کتابخانه مورد تعمیر قرار گرفت و تا حدودی می توان گفت یک کتابخانه جدید در سطح شهر کرمانشاه تاسیس شده چرا که فضای آن نسبت به گذشته به کلی تغییر کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: جامعه ما امروز نیازمند رشد کمی کتابخانه هاست و ما بایستی تلاش کنیم زیرساختهای توسعه کمی کتابخانه ها برای جهش علمی کشور را فراهم آوریم و بدون فراهم شدن زیرساختهای کتابخوانی در سطح استان نمی توان انتظار داشت در جامعه فرهنگ کتابخوانی توسعه پیدا کند. آفتابی افزود: انشاالله چشم انداز مناسبی در مسیر توسعه فرهنگی استان قابل ترسیم است و این چشم انداز بخشی از حاصل مطالعه کتاب و افزایش مطالعه کتابخوانی خواهد بود.

وی گفت: به مناسبت ایام الله دهه فجر 50 درصد هزینه ثبت نام کسانی که در کتابخانه های عمومی ثبت نام می کنند توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه پرداخت خواهد شد.

25هزار و 447 فرصت شغلی در شهرستان کرمانشاه ایجاد شد

فضل الله رنجبر با اشاره به تعهد ایجاد 25 هزار و 447 فرصت شغلی طی سال جاری در شهرستان کرمانشاه، گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده شاغلین در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، تاکنون 24 هزار و 942 فرصت شغلی در شهرستان کرمانشاه ایجاد شده که این رقم بیش از 98 درصد تعهد پیش بینی شده است.

معاون فرمانداری کرمانشاه با اشاره به معرفی 5395 طرح مشاغل خانگی به بانک های عامل، تاکید کرد: تاکنون تنها 945 نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

رنجبر از دستگاه های اجرایی خواست با بررسی لازم و احصاء مشکلات و موانع متقاضیان، زمینه تسریع پرداخت تسهیلات را فراهم کنند.

رنجبر در پایان با اشاره به تعدد شعب بانک های عامل و نیز تنوع برداشت مدیران شعب بانک های عامل، از مدیران بانکها خواست تا با ابلاغ رسمی به شعب اعلام نمایند که دریافت تسهیلات تا سقف 100میلیون ریال تنها با یک ضامن انجام شود.