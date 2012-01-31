مسابقه انتخابی دو صحرانوردی دانش آموزی خراسان رضوی برگزار شد

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این سری از مسابقات در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه برگزار شد.

وی بیان داشت: در این رقابت ها که در پارک ملت مشهد انجام شد منتخبین دانش آموزی دوصحرانوردی استان به رقابت پرداختند که در مقطع راهنمایی مهدی باقری از سرولایت، محمد شعبان زاده از منطقه احمد آباد و علی عزیزی از سرولایت به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

وی افزود: در مقطع متوسطه نیز مجتبی براتی از قوچان اول، سجاد مالداری از سرخس دوم و محمد آهویی از نیشابور حائز عنوان سوم شد.

وی بیان کرد: افراد منتخب به مسابقات کشوری که در روزهای 16 و 17 بهمن ماه در استان یزد برگزار می شود، اعزام خواهند شد.