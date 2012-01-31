  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

میرسیستانی به مهر خبر داد:

مسابقه انتخابی دو صحرانوردی دانش آموزی خراسان رضوی برگزار شد

مسابقه انتخابی دو صحرانوردی دانش آموزی خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری مسابقه انتخابی دو صحرانوردی دانش آموزان پسر این استان خبر داد.

عباسعلی میر سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این سری از مسابقات در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه برگزار شد.

وی بیان داشت: در این رقابت ها که در پارک ملت مشهد انجام شد منتخبین دانش آموزی دوصحرانوردی استان به رقابت پرداختند که در مقطع راهنمایی مهدی باقری از سرولایت، محمد شعبان زاده از منطقه احمد آباد و علی عزیزی از سرولایت به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

وی افزود: در مقطع متوسطه نیز مجتبی براتی از قوچان اول، سجاد مالداری از سرخس دوم و محمد آهویی از نیشابور حائز عنوان سوم شد.

وی بیان کرد: افراد منتخب به مسابقات کشوری که در روزهای 16 و 17 بهمن ماه در استان یزد برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1521739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها