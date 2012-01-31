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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

نمایشگاه " گنجینه های سرزمینم گیلان " برگزار می شود

نمایشگاه " گنجینه های سرزمینم گیلان " برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از برگزاری نمایشگاه " گنجینه های سرزمینم گیلان " همزمان با ایام دهه فجر در رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی شعبانی افزود: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر دستگاههای اجرایی استان در مجتمع کانون پرورش فکری رشت برگزار می شود.
 
وی اظهارداشت: انتقال فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان با تاکید به فرهنگ و ارزشهای بومی محلی گیلان ازمهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه گنجینه های سرزمینم گیلان است.
 
شعبانی گفت: در این نمایشگاه کودکان و نوجوانان با نقش انقلاب اسلامی ایران در زمینه حضور موفق زنان در جامعه و بانوان موفق در عرصه های فرهنگی هنری اجتماعی بیشتر آشنا می شوند.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان با شرکت در کارگاههای هنری، هنرها و صنایع دستی گیلان را از نزدیک مشاهده می کنند، یادآورشد: این نمایشگاه 15 بهمن ماه جاری ساعت 9 صبح در گالری مجتمع کانون پرورش فکری رشت افتتاح خواد شد.
کد مطلب 1521741

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