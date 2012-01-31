نمایشگاه " گنجینه های سرزمینم گیلان " برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی شعبانی افزود: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر دستگاههای اجرایی استان در مجتمع کانون پرورش فکری رشت برگزار می شود.

وی اظهارداشت: انتقال فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان با تاکید به فرهنگ و ارزشهای بومی محلی گیلان ازمهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه گنجینه های سرزمینم گیلان است.

شعبانی گفت: در این نمایشگاه کودکان و نوجوانان با نقش انقلاب اسلامی ایران در زمینه حضور موفق زنان در جامعه و بانوان موفق در عرصه های فرهنگی هنری اجتماعی بیشتر آشنا می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان با شرکت در کارگاههای هنری، هنرها و صنایع دستی گیلان را از نزدیک مشاهده می کنند، یادآورشد: این نمایشگاه 15 بهمن ماه جاری ساعت 9 صبح در گالری مجتمع کانون پرورش فکری رشت افتتاح خواد شد.