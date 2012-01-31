به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چابهار، سیاوش رضوانی در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفت: با توجه به ویژگی‌های بندر چابهار و راههای ورودی آن به آبهای آزاد و اقیانوس هند، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر این بندر در ترانزیت و تجارت خارجی کشور صورت گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی چابهار در پاسخ به سوال مهر مبنی بر طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار افزود: مطالعات طرح جامع توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار به اتمام رسیده و بر اساس آن، 5 فاز برای توسعه این بندر طراحی شده است. مناقصه برای اجرای طرح توسعه در فاز اول برگزار شده که در این میان، قرارگاه خاتم‌الانبیاء برنده مناقصه شده است.

وی تصریح کرد: فاز اول طرح جامع بندر شهید بهشتی، شامل احداث دو ترمینال کانتینری و یک ترمینال کالای متفرقه است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، طول اسکله ترمینال کانتینری 650 متر و عمق پای آن منفی 17 است که به منظور پهلوگیری کشتی‌های نسل جدید طراحی شده است. طول اسکله متفرقه نیز 540 متر و عمق پای آن منفی 13 است.

رضوانی گفت: 5 فاز طرح جامع قرار بر این است که تا سال 2030، ظرفیت بندر را به 20 میلیون تن در سال برساند، اما ظرفیت فاز یک از 2.5 میلیون فعلی به 6 میلیون تن برای سال 2013 می‌رسد.

وی اظهار داشت: هم اکنون فاز یک 21 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و دلیل تاخیر آن نیز جلب نظر موافق سازمان حفاظت محیط زیست و جابجایی مرجان‌های موجود در منطقه بوده است؛ به نحوی که قرار بر این بود که 18 هزار کلونی مرجانی جابجا شود که 15 هزار کلونی آن تاکنون جابجا شده است و مابقی آن تا 20 روز آینده به اتمام می‌رسد و پس از آن، عملیات لایروبی آغاز خواهد شد.

رضوانی با اشاره به مزیت‌های بندر چابهار و خارج بودن آن از تنگه هرمز و به دور از برخی تنش‌ها گفت: هم اکنون میزان ورودی کانتینر به بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است؛ به این معنا که در ده ماهه ابتدای سال 90، میزان ورودی کانتینر به 25 هزار تی.ای.یو رسیده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر حضور سرمایه‌‎گذاران خارجی در بندر چابهار خاطرنشان کرد: باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود، به این معنا که برخی زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاران اعم از ساخت سیلوها برای نگهداری غلات و دانه‌های روغنی و ترانزیت نفت فراهم شود؛ به عنوان مثال پس‎‌کرانه‌ها که مورد نیاز است، در فاز اول طرح جامع توسعه بندر شهید بهشتی طراحی شده است.

رضوانی ادامه داد: هم اکنون دو سرمایه گذار هر کدام حدود یک هکتار زمین در اختیار گرفته و هر یک حدود یک میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده‌اند.

وی همچنین در خصوص توسعه موضوع گردشگری در منطقه آزاد چابهار گفت: راه اندازی خط مسافری یکی از تاکیدات منطقه است که بر این اساس البته باید کشتی‌های مناسب این کار به بندر ورود یابند، این کار سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد که سرمایه گذاران باید آورده‌ای در حدود 70 تا 120 میلیارد تومان داشته باشند.

به گفته رضوانی، تسری قوانین مناطق آزاد در بندر شهید بهشتی و کلانتری به تصویب دولت رسیده است و هم اکنون قوانین مناطق آزاد برای رونق بیشتر این دو بندر، به آنها تسری یافته است.

وی راه اندازی پدافند غیرعامل و ساخت موج شکن‌های مردمی را از جمله برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی کشور در جهت برای توسعه عمران و آبادانی منطقه و پدافند غیرعامل دانست. بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی کشور300 نقطه را طراحی کرده است که از این 300 نقطه، 10 مورد در منطقه سیستان و بلوچستان واقع شده است و از این میان 6 نقطه حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.