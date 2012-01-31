بهره برداری از 23 طرح عمرانی و رفاهی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خراسانیان سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه 23 طرح عمرانی بمناسبت دهه فجر در سمنان به بهره برداری خواهد رسید گفت: از جمله مهم ترین این طرح ها افتتاح پل روگذر محب شاهدین است که ساخت آن 30 میلیارد ریال هزینه در برداشته و یکی از ورودی های مسکن مهر سمنان است.

وی افزود: افتتاح فاز اول پارک ترافیکی در پارک سیمرغ، بهره برداری از دو نمازخانه در پارک های سیمرغ و 8 شهریور و آب نمای هرمی در پارک 8 شهریور از دیگر طرح ها است.

شهردار سمنان با اشاره به بهر برداری از دو مخزن ذخیره آب در پارک شقایق و 400 دستگاه اظهار داشت: این مخزن ها 300 مترمکعب ظرفیت دارند و برای آبیاری فضای سبز استفاده می شوند.

خراسانیان سرانه فضای سبز هر شهروند سمنانی را 17 مترمربع اعلام کرد و گفت: در تلاشیم تا با استفاده از روش های نوین آبیاری این سرانه را افزایش دهیم.

به گفته وی بهره برداری از پروژه استحصال انرژی الکتریکی از پسماند میوه های خام هم در این دهه مبارک انجام می شود.

پل های هوایی، راه اندازی خبرگزاری شهر و روزنامه سمنان، کارواش مکانیزه خودروهای سنگین و 14 خانه ورزش محله ای از دیگر طرح های مهم شهرداری سمنان است که در دهه مبارک فجر به بهر برداری خواهد رسید .

شهردار سمنان هزینه بهره برداری از این طرح ها را 70 میلیارد ریال اعلام کرد.