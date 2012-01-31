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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

راه ارتباطی 10 روستای هشترود مسدود شد

راه ارتباطی 10 روستای هشترود مسدود شد

هشترود - خبرگزاری مهر : رئیس اداره راه و ترابری هشترود گفت: بارش برف و کولاک راه ارتباطی 10 روستای این شهرستان را مسدود کرد.

خسرو اسدپور  روز سه شنبه در گفتگو با  خبرنگار مهر افزود: به رغم بارش برف و کولاک، ماموران راهداری تمام راههای مواصلاتی و اصلی این شهرستان را نمک پاشی و برف روبی کرده اند.

وی گفت: به علت بارش سنگین برف، تردد در محور هشترود - مراغه و هشترود - چاراویماق فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

اسدپور افزود: رانندگانی که قصد عبور از محورهای هشترود به مراغه، تبریز، میانه، قره چمن و آزاد راه را دارند باید قبل از سفر خودرو خود را به تجهیزات زمستانی مجهز و از طریق شماره تلفنهای 6222288-0424 و 6226056-0424 از باز بودن راههای ارتباطی مطمئن شوند.

وی اظهارکرد: در صورت ادامه بارش برف و کولاک، احتمال مسدود شدن راه ارتباطی روستاهای بیشتری در این شهرستان وجود دارد.

اسدپور افزود: به محض کاهش بارش برف و قطعی کولاک، راههای مسدود شده تا عصر امروز بازگشایی می شوند.

شهرستان هشترود با حدود 70 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

کد مطلب 1521746

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