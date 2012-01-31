راه ارتباطی 10 روستای هشترود مسدود شد

خسرو اسدپور روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم بارش برف و کولاک، ماموران راهداری تمام راههای مواصلاتی و اصلی این شهرستان را نمک پاشی و برف روبی کرده اند.
وی گفت: به علت بارش سنگین برف، تردد در محور هشترود - مراغه و هشترود - چاراویماق فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
اسدپور افزود: رانندگانی که قصد عبور از محورهای هشترود به مراغه، تبریز، میانه، قره چمن و آزاد راه را دارند باید قبل از سفر خودرو خود را به تجهیزات زمستانی مجهز و از طریق شماره تلفنهای 6222288-0424 و 6226056-0424 از باز بودن راههای ارتباطی مطمئن شوند.
وی اظهارکرد: در صورت ادامه بارش برف و کولاک، احتمال مسدود شدن راه ارتباطی روستاهای بیشتری در این شهرستان وجود دارد.
اسدپور افزود: به محض کاهش بارش برف و قطعی کولاک، راههای مسدود شده تا عصر امروز بازگشایی می شوند.
شهرستان هشترود با حدود 70 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
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