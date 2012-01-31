هشتمین دوره کشتی فرنگی جام یادگار امام منتظر حریفان خارجی است

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 24 روز به آغاز زمان برگزاری پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در قم باقی مانده است و در این مدت سعی میکنیم شرایط و امکانات مناسب برای مطلوب برگزار شدن این دوره را مهیا کنیم.
وی ادامه داد: این هشتمین دوره پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) خواهد بود که به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان قم برگزار میشود و هدف ما این است که نسبت به دورههای گذشته با توجه به حضور کشتیگیران مطرحتر و خارجیهای سرشناستر، مسابقات با کیفیت مطلوب تر و بهتری نیز برگزار شود.
رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه با اشاره به مشخص شدن تعداد کشتیگیران ایرانی در جام هشتم مسابقات بینالمللی کشتی فرنگی یادگار امام، ابراز داشت: بر همین اساس کادر فنی تیم ملی فرنگی کشورمان به چهره های مطرحی امکان حضور در جام یادگار این دوره را داده است.
وی یاد آور شد: امسال نیز همچون دورههای گذشته، پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در هفت وزن برگزار میشود و تمام کشتیگیران داخلی و خارجی شرکت کننده در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم بر روی دو تشک با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
حلوایی اضافه کرد: کشتیگیران ایرانی انتخاب شده برای حضور در مرحله نهایی پیکارهای بینالمللی جام یادگار امام نیز در همین اوزان معرفی شدهاند که بر اساس آمار در وزن 55 کیلوگرم شیرزاد بهشتی طلا از تهران، مصیب اکبری از توابع تهران، محمد کردی و سامان عبدولی از خوزستان و محسن رحتمی از لرستان حضور دارند.
وی عنوان کرد: در وزن 60 کیلوگرم ابوذر نورزاده و محمد نوربخش از تهران، محمد سلطانی از البرز، هادی اسکندری از اصفهان و عبدالمحمد پاپی از خوزستان کشتیگیران شرکت کننده در جام هشتم یادگار امام در این وزن محسوب می شوند.
رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در وزن 66 کیلوگرم نیز فرنگیکاران مدعی حضور دارند که این کشتیگیران امید نوروزی از فارس، سعید عبدولی و علی ذکاییمهر از خوزستان، مهدی زیدوند از هرمزگان، علیرضا همتی و علی محمدی از تهران و برومند اصلان از آذربایجان غربی هستند.
وی ابراز داشت: در وزن 74 کیلوگرم کمال محمد علیزاده و حمید ریحانی از فارس، محسن مهدیزاده از تهران، فؤاد کریمی از کردستان، محسن قاسمی از لرستان و محمد سرخینژاد از خوزستان نفراتی هستند که حضورشان در قم به هیئت کشتی استان قم اعلام شده است.
حلوایی بیان داشت: در وزن 84 کیلوگرم نیز داود عابدینزاده از هرمزگان، وحید بیدار از اردبیل، مجتبی کریمفر و داود اخباری از تهران و علی قیطاسی از فارس بدون حضور در مرحله انتخابی در لیست کشتیگیران این وزن با حریفان خارجی مسابقه خواهند داد.
وی عنوان داشت: در وزن 96 کیلوگرم نیز محمدرضا اکبری از مازندران، محمد علی محمدی از سیستان و بلوچستان، علی علیاری از هرمزگان و مهرداد بایندر از فارس کشتی گیرانی هستند که در این وزن به روی تشک خواهند رفت.
رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: در آخرین وزن این پیکارها یعنی وزن 120 کیلوگرم نیز بشیر باباجانزاده و بهروز یوسفی از مازندران، امیر قاسمی منجزی از خوزستان و بهنام مهدیزاده از تهران، پارسا نظری از گیلان و امید جراحی از کردستان، روزهای ششم و هفتم اسفندماه در قم پیکار میکنند.
وی تصریح کرد: هشتمین دوره پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم، سی و دومین دوره رقابتهای بینالمللی جام فجر نیز محسوب میشود و قرار است در روزهای ششم و هفتم اسفندماه در سالن دو هزار نفری حیدریان شهر قم برگزار شود.
پس از فرنگیکاران ایرانی؛
هشتمین دوره کشتی فرنگی جام یادگار امام منتظر حریفان خارجی است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: بعد از مشخص شدن کشتیگیران ایرانی شرکت کننده در هشمتین دوره پیکارهای بینالمللی جام یادگار امام، منتظر مشخص شدن تعداد و نام تیمهای خارجی حاضر در این دوره هستیم.
محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 24 روز به آغاز زمان برگزاری پیکارهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در قم باقی مانده است و در این مدت سعی میکنیم شرایط و امکانات مناسب برای مطلوب برگزار شدن این دوره را مهیا کنیم.
نظر شما