به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری بیش از 100 ویژه برنامه در مراکز فرهنگی هنری پایتخت به مناسبت سی و سومین فجر انقلاب خبر داد و گفت: دهه فجر امسال در شرایطی گرامی داشته میشود که معاندان نظام در داخل و خارج به سبب وقایع اخیر و اتخاذ تحریم ها، گمان کم جلوه شدن جشن های پیروزی انقلاب را میبرند و این در شرایطی است که بهطور قطع در دهه فجر امسال، شاهد نشاط و شادابی بیش از گذشته در کشور خواهیم بود.
امیر خوراکیان افزود: مراکز فرهنگی هنری پایتخت، همپای مردم و دیگر نهاد ها، با توجه به تقارن این ایام با ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام صادق (ع) و هفته وحدت، برپایی ویژه برنامه های متعددی را در دستور کار دارند.
خوراکیان با اشاره به تعدادی از این برنامه ها، برگزاری نمایشگاه و مسابقه عکس انقلاب در خانه ما از ابتدای دهه فجر تا پایان بهمن ماه را یکی از برنامه های سال جاری عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در 21 نگارخانه و 60 ایستگاه مترو پایتخت برگزار میشود.
وی همچنین به برپایی فرهنگسرای ایران ما در روز 22بهمن و در مسیر راهپیمایی اشاره و مسابقه لبیک گویان را یکی از برنامه های این فرهنگسرا عنوان کرد. خوراکیان افزود: مسابقه از انقلاب بگو با موضوع ثبت خاطرات از ابتدای دهه فجر آغاز شده و تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
خوراکیان به اجرای ویژه برنامه روز ورود امام(ره) از سوی فرهنگسرای رضوان در بهشت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: سمفونی ولایت به همت فرهنگسرای ولا و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تولید میشود.
وی همچنین به رونمایی کتاب صوتی شرح ماجرا در روز 17 بهمن در فرهنگسرای انقلاب اشاره کرد و گفت: مستند سرزمین من با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روز 15 بهمن ماه در فرهنگسرای انقلاب رونمایی خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اجرای هشت نشست موضوعی، 14 نمایشگاه، 29 برنامه ترکیبی، 18 مسابقه، دو اکران فیلم سینمایی، چهار اجرای هنری، سه برنامه گردشگری و تولید شش محصول فرهنگی از سوی مراکز فرهنگی هنری پایتخت اشاره کرد.
وی جورچین مکعبی هزار گوشه بیداری، کتاب عمود خیمه و لوح فشرده فریادی به وسعت بیداری را از جمله محصولات فرهنگی تولید شده عنوان کرد.
خوراکیان با اشاره به برگزاری سلسله همایش هایجوان ایرانی، زندگی ایمانی اظهار داشت: این همایش ها تا روز 19 بهمن هر روز با حضور اساتید برجسته و جوانان کشور با محوریت نگاهی به رسالت جوان مسلمان در دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این همایش ها موضوع ارتقاء فرهنگ و اخلاق جوانان بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است اجرای نمایش دیوارهای خاطره از 12 تا 20 بهمن در خانه فرهنگ با صفا و اجرای نمایش گلبانگ رهایی روز 16 بهمن در خانه فرهنگ وردآورد از جمله اجراهای هنری همزمان با دهه فجر در تهران است.
ویژه برنامه گذری در کوچه های انقلاب با موضوع نمایش فیلم های سینمایی مرتبط با انقلاب اسلامی از 13 تا 22 بهمن ماه در فرهنگسرای هنگام اجرا میشود.
مسابقات داستان نویسی قصه را تمام کن در طول دهه فجر در کتابخانه شهدای حصارک، کتابخوانی پیام آور امید، 12 تا 30 بهمن در کتابخانه دکتر شهیدی، طراحی پوستر، 17 و 18 بهمن در نگارخانه کلک خیال، کتابخوانی سپیده دم امید، 6 تا 25 بهمن در کتابخانه قیصر امین پور و مسابقه نقاشی کودک تا پایان بهمن ماه در خانه فرهنگ شمشیری برگزار میشود.
نمایشگاه های تصویر حماسه، از 10 تا 20 بهمن در فرهنگسرای رویش، عکس بصیرت، 11 تا 22 بهمن در نگارخانه فرهنگسرای انقلاب و نمایشگاه پوستر با موضوع پیروزی انقلاب از 11 تا 23 بهمن در فرهنگسرای ملل برپا میشود.
مروری بر پنجاه سال هنرمندی محمد احصایی در خانه هنر
سال 1354 برای احصایی آغاز خلق تابلوهایی بود که عمدتا با کلمه "الله" یا "لااله الاالله" بودند، خودشمیگوید نوعی ذکر تصویری الله و نمودی از عرفان و تصوف اسلامی است.
طراحی نشانهنوشته یا لوگویهای بنیاد نهجالبلاغه، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگستان هنر و سازمان کتابهای درسی و لوگوی بسیاری از روزنامههای ایران کار اوست.
نمایشگاه آثار این هنرمند معاصر همراه با نمایش فیلم مستندی از زندگی و آثارش تا 25 بهمنماه جاری از ساعت 12 تا 21 در موزه گالری خانه هنر ـ آرتسنتر ـ واقع در خیابان شریعتی، ضلع شمالغربی پل صدر، شمارهی 1716 دایر است.
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