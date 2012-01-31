به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری بیش از 100 ویژه برنامه در مراکز فرهنگی هنری پایتخت به مناسبت سی و سومین فجر انقلاب خبر داد و گفت: دهه فجر امسال در شرایطی گرامی داشته می‌شود که معاندان نظام در داخل و خارج به سبب وقایع اخیر و اتخاذ تحریم ها، گمان کم جلوه شدن جشن های پیروزی انقلاب را می‌برند و این در شرایطی است که به‌طور قطع در دهه فجر امسال، شاهد نشاط و شادابی بیش از گذشته در کشور خواهیم بود.

امیر خوراکیان افزود: مراکز فرهنگی هنری پایتخت، همپای مردم و دیگر نهاد ها، با توجه به تقارن این ایام با ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام صادق (ع) و هفته وحدت، برپایی ویژه برنامه های متعددی را در دستور کار دارند.

خوراکیان با اشاره به تعدادی از این برنامه ها، برگزاری نمایشگاه و مسابقه عکس انقلاب در خانه ما از ابتدای دهه فجر تا پایان بهمن ماه را یکی از برنامه های سال جاری عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در 21 نگارخانه و 60 ایستگاه مترو پایتخت برگزار می‌شود.

وی همچنین به برپایی فرهنگسرای ایران ما در روز 22بهمن و در مسیر راهپیمایی اشاره و مسابقه لبیک گویان را یکی از برنامه های این فرهنگسرا عنوان کرد. خوراکیان افزود: مسابقه از انقلاب بگو با موضوع ثبت خاطرات از ابتدای دهه فجر آغاز شده و تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

خوراکیان به اجرای ویژه برنامه روز ورود امام(ره) از سوی فرهنگسرای رضوان در بهشت زهرا(س) اشاره کرد و افزود: سمفونی ولایت به همت فرهنگسرای ولا و به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تولید می‌شود.

وی همچنین به رونمایی کتاب صوتی شرح ماجرا در روز 17 بهمن در فرهنگسرای انقلاب اشاره کرد و گفت: مستند سرزمین من با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روز 15 بهمن ماه در فرهنگسرای انقلاب رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اجرای هشت نشست موضوعی، 14 نمایشگاه، 29 برنامه ترکیبی، 18 مسابقه، دو اکران فیلم سینمایی، چهار اجرای هنری، سه برنامه گردشگری و تولید شش محصول فرهنگی از سوی مراکز فرهنگی هنری پایتخت اشاره کرد.

وی جورچین مکعبی هزار گوشه بیداری، کتاب عمود خیمه و لوح فشرده فریادی به وسعت بیداری را از جمله محصولات فرهنگی تولید شده عنوان کرد.

خوراکیان با اشاره به برگزاری سلسله همایش هایجوان ایرانی، زندگی ایمانی اظهار داشت: این همایش ها تا روز 19 بهمن هر روز با حضور اساتید برجسته و جوانان کشور با محوریت نگاهی به رسالت جوان مسلمان در دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این همایش ها موضوع ارتقاء فرهنگ و اخلاق جوانان بررسی خواهد شد.

شایان ذکر است اجرای نمایش دیوارهای خاطره از 12 تا 20 بهمن در خانه فرهنگ با صفا و اجرای نمایش گلبانگ رهایی روز 16 بهمن در خانه فرهنگ وردآورد از جمله اجراهای هنری همزمان با دهه فجر در تهران است.

ویژه برنامه گذری در کوچه های انقلاب با موضوع نمایش فیلم های سینمایی مرتبط با انقلاب اسلامی از 13 تا 22 بهمن ماه در فرهنگسرای هنگام اجرا می‌شود.

مسابقات داستان نویسی قصه را تمام کن در طول دهه فجر در کتابخانه شهدای حصارک، کتابخوانی پیام آور امید، 12 تا 30 بهمن در کتابخانه دکتر شهیدی، طراحی پوستر، 17 و 18 بهمن در نگارخانه کلک خیال، کتابخوانی سپیده دم امید، 6 تا 25 بهمن در کتابخانه قیصر امین پور و مسابقه نقاشی کودک تا پایان بهمن ماه در خانه فرهنگ شمشیری برگزار می‌شود.

نمایشگاه های تصویر حماسه، از 10 تا 20 بهمن در فرهنگسرای رویش، عکس بصیرت، 11 تا 22 بهمن در نگارخانه فرهنگسرای انقلاب و نمایشگاه پوستر با موضوع پیروزی انقلاب از 11 تا 23 بهمن در فرهنگسرای ملل برپا می‌شود.

مروری بر پنجاه سال هنرمندی محمد احصایی در خانه هنر

دوره‌های مختلف زندگی حرفه‌ا‌ی و هنری محمد احصایی در موزه گالری خانه هنر مرور می‌شود. در این نمایشگاه که ساعت 16 روز جمعه ـ 14 بهمن‌ماه ـ جاری در مجموعه‌ آرت‌سنتر برگزار می‌شود، 30 تابلو از دوره‌های مختلف کاری این هنرمند معاصر که ازجمله پیشگامان هنر معاصر ایران در عرصه نقاشی، گرافیک و نقاشی‌خط ایران است، به‌تماشا گذاشته خواهد شد.



محمد احصایی 72 ساله، نامی مهم در تاریخ هنر معاصر ایران و بنیان‌گذار نقاشی‌خط در ایران است. خوشنویسی توانا که از گذشته تا امروز از عناصر و آرایه‌های بصری و مفهومی نقاشی در خوشنویسی‌هایش بهره گرفته و از حروف فارسی به عنوان ابزاری برای بیان استفاده می‌کند.



هرچند سال‌های دور‌ تا امروز، سبک و سیاق او در نقاشی‌خط، در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی منحصر به فرد بوده و حضورش در عرصه‌ طراحی گرافیک و به ویژه حروف نگاری و بازی زیبایی‌شناسانه با حروف ایرانی و اسلامی بیشتر است تا در عرصه‌های دیگری چون نقاشی.



احصایی‌ همان فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است که کار حرفه‌ای‌ را با مجله جوانان آغاز کرد و سپس جذب سازمان کتاب‌های درسی شد و آنجا به صفحه‌بندی و سپس سرپرستی آتلیه گرافیک مشغول ‌شد و بعد با عنوان کار‌شناس کتاب‌های هنر سال سوم کار خود را پی‌گرفت.



احصایی در موسسه هنری پارس با زنده‌یاد مرتضی ممیز و آیدین آغداشلو و علی‌اصغر معصومی و... همراه و به‌عنوان نقاش و خوشنویس به هنر گرافیک بیشتر نزدیک شد.



او در راه‌اندازی رشته‌گرافیک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سهمی جدی و تاثیرگذار داشته است.

سال 1354 برای احصایی آغاز خلق تابلوهایی بود که عمدتا با کلمه "الله" یا "لااله الاالله" بودند، خودش‌می‌گوید نوعی ذکر تصویری الله و نمودی از عرفان و تصوف اسلامی است.



او در دوره‌های مختلف به این کار‌ها که با عنوان الله معروف است، پرداخته و در آخرین دستاورد‌هایش رنگ را به کلی از میان برداشته تا در بی‌رنگی و بی‌اختیاری سفید روی سفید و سیاه با سیاه که هر دو تجلی از نور هستند طرحی نو در انداخته باشد. این شکل از کار او به "الفبای ازلی" نیز شهرت یافته‌ است.



طراحی نشانه‌نوشته یا لوگوی‌های بنیاد نهج‌البلاغه، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگستان هنر و سازمان کتاب‌های درسی و لوگوی بسیاری از روزنامه‌های ایران کار اوست.



محمد احصایی در ده‌ها نمایشگاه انفرادی و گروهی قبل و بعد از انقلاب در ایران و کشورهای دیگر شرکت داشته و آثارش در حراجی‌های بزرگ دنیا با بالا‌ترین رقم‌ها چکش می‌خورد و رکورددار است. سال 1385 گران‌ترین اثر نقاشی‌خط حراج کریستی دبی با عنوان اسماء‌الله متعلق به او بود.



او آثار ارزشمندی نیز در نقش برجسته با بهره‌گیری از خوشنویسی دارد. نمونه‌اش نقش برجسته تالار اجتماعات دانشکده الهیات دانشگاه تهران است که در سال 1356 در قالب حروف و بازی با حرکت و ترکیب کلمات با بهره‌گیری از اشعار عطار در منطق‌الطیر و فراز و فرود سیمرغ اجرا شد.



نقش برجسته‌ نمای سفارت ایران در ابوظبی، قطعه‌های کتیبه به خط محقق برای مسجد الغدیر در تهران و نگارش و سفالگری نقش برجسته کتیبه ایران ورودی موزه ملی ایران، نمونه‌های دیگری از آثار او در این زمینه است.



نمایشگاه آثار این هنرمند معاصر همراه با نمایش فیلم مستندی از زندگی و آثارش تا 25 بهمن‌ماه جاری از ساعت 12 تا 21 در موزه گالری خانه‌ هنر ـ آرت‌سنتر ـ واقع در خیابان شریعتی، ضلع شمال‌غربی پل صدر، شماره‌ی 1716 دایر است.