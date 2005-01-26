امروز در تاريخ

ولادت امام علي النقي الهادي (ع) :



حضرت امام على النقى، ملقّب به هادى، فرزند امام جواد ع در 15 ذىحجّه سال 212 هجرى در مدينه به دنيا آمد. نام مادر بزرگوارشان ، سمانه، معروف به سيّده است.حضرت امام هادي (ع ) داراي قامتي نه بلند و نه كوتاه بود . گونه هايشان اندكي برآمده و سرخ و سفيد بود . چشمانشان فراخ و ابروانشان گشاده بود . امام هادي (ع ) بذل و بخشش بسيار مي كرد و داراي اعلي صفات انساني بود . امام هادى (ع ) پس از شهادت پدر بزرگوارشان در محيط پر از خفقان و وحشتى كه متوكل عباسى به وجود آورده بود ، زندگي مي كرد . شيوه خليفه بر اين بود كه با حمله به ياران امام( ع ) و مرعوب ساختن شيعيان ، امام را از آنان دور سازد و به همين دليل دستور داد تا آن بزرگوار را به سامرا آوردند. هدف متوكل از احضار امام (ع ) به سامرا نزد خود و يارانش، محو كردن ايشان در حاشيه دربار خلافت بود تا آن حضرت را زير نظر گيرد. سياست هاي ستمگرانه خليفه عليه امام( ع ) تا جايى پيش رفت كه متوكل در پايان حكومت خود، به علت سعايت ها و خبرچينى ها بر ضد امام (ع ) ، ايشان را زندانى كرد. در واقع يكى از نگرانى هاى فرمانروايان عباسى در آن روزگار ، شورش علويان بود، كه عباسيان در برابر آن موضعى قاطعانه مي گرفتند تا پيش از رشد و گسترش، آن را عقيم كنند وبقاياى آن را تعقيب نموده و از بين ببرند.در آن هنگام، دولت عباسيان به علت سياست ظالمانه خود، دچار ناتوانى و گسيختگى شده بود و از اندك جنبش علويان به هراس مي افتاد. از اين روى، مقابل آنان روشى خشن پيش مي گرفتند .شايد به همين دليل بود كه اين حكومت جائر امام ع و يارانشان را در مضيقه و سختي قرار داده بودند. اما امام (ع ) با كوشش خستگي ناپذير و فراوان، پايگاه هاى مردمى خود را تا سر حدّ امكان تقويت مي كرد تا در برابر مشكلات، نيرويى پايدار به دست آورد وهمواره آماده باشد.آن حضرت پس از شهادت پدر، بيش از بيست سال در مدينه باقى ماند.مردم به او علاقه فراوان نشان مي دادند و به دورش گرد مي آمدند و علما و دانش طلبان در محضر ايشان جمع مي شدند.آن حضرت همچنين دردوران عمر پر بركتشان مبارزه شاياني با غاليان انجام دادند . در واقع امامان شيعه از دو دسته در رنج بودند . نخست جاعلان حديث و دوم غاليان . آن حضرت سرانجام در سوم رجب المرجب سال 254 در 42 سالگى در شهر «سامرا» بر اثر زهرى كه به دسيسه معتزّ، خليفه عباسى، توسط معتمد عباسى، به آن حضرت خوراندند به شهادت رسيدند . امام هادي (ع ) شاگردان بر جسته اي را تربيت كردند كه جهان اسلام و تشيع همواره به وجود ذي جود آنان خواهد باليد . چهره هايي چون " علي بن جعفرميناوي " و " ابن سكيت " كه متوكل نخستين را به زندان افكند و دومي را شهيد كرد . حضرت عبدالعظيم حسني ديگر يارامام هادي ع است . منقول از شيخ عباس قمي در منتهي الآمال : " نسب شريفش به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام منتهي مي شود ... " ايشان از محدثين بزرگ روزگار خويش بود و از اصحاب و ياران حضرت جواد (ع ) وحضرت امام هادي (ع ) . صاحب بن عباد رساله اي مختصر در شرح حال آن جناب نگاشته است .



آغاز پادشاهي فرهاد سوم :

در چنين روزي در سال شصت ميلادي دوران پادشاهي فرهاد سوم آغاز شد . وي تا سال 69 ميلادي بر ايران حكومت كرد . گفته اند او در طول پادشاهي خود با روميان در جنگ بود . وي پسر ساناتروك بود و توانست نظم را بار ديگر در ايران برقرا ر سازد اما نتوانست از پيشروي روميان به رهبري سوكوس و پمپي در غرب ايران جلوگيري كند . فرهاد سوم به دست پسرانش مهرداد سوم و ارد اول مسموم شد . گفته اند درسال شصت و هفت ميلادي ، تيگران صغير پادشاه ارمنستان برضد پدرخود شوريد و پس از اين كه از پدر شكست خورد به دربار فرهاد سوم پناه برد و پس از ازدواج با دختر وي در حمله اشكانيان به ارمنستان از تيگران كبير شكست خورد .



حكومت الجايتو :

در چنين روزي در سال 703هجري قمري سلطان محمد خدابنده ايلخان مغول درايران قدرت را در دست گرفت . .سلطان محمد خدابنده برادر غازان خان است كه نخست نامش الجايتو بود و سپس به خدابنده ملقب گرديد . او بناي شهر سلطانيه را تمام كرد و آنجا را پايتخت خود قرار داد .



روزتولد شاه عباس :

در چنين روزي در سال 1587 ميلادي ( اول رمضان 978 ه ق ) شاه عباس كبير در هرات به دنيا آمد . وي دربيست و چهارم جمادي الاول سال 1038 ه ق ( 1629ميلادي ) در بهشهر كنوني در گذشت و ظاهرا در كاشان مدفون شده است . گويا پيكر او را بعدها به يكي از اماكن متبركه انتقال داده اند . شاه عباس بين سالهاي 1038 – 996 ه.ق. (1588 تا 1629 ميلادي ) بر ايران حكومت كرد . شاه عباس كبير به ياري مرشد قليخان استاجلو در سن هجده سالگي به سلطنت رسيد . وي پادشاهي سياستمدار و قدرت طلب بود و پس از روي كار آمدن در صدد مهار امراي قزلباش بر آمد ، بسياري از آنان قلع و قمع كرد و نهايتا حكومت خود را در حوزه داخلي مستحكم تر ساخت . شاه عباس همچنين در حوزه سياست خارجي بر كنش متقابل و ايضا سياست تنش زدايي اعتقاد داشت . وي به همين منظور با عثمانيان صلح كرد و پس از احساس آرامش در جبهه غربي كشور به جنگ با ازبكان در خراسان شتافت كه به مشهد وسبزوار تجاوز كرده بودند . اما پس از آن به جنگ به عثماني ها رفت و با شكست آنان تبريز و برخي مناطق را از اشغال آزاد كرد. اوبه دليل خود سرشدن قرلباش ها در تشكيلات نظاميان ايران سپاه قوللر(خواجگان خاص ) و شاهسون ايجاد كرد وبه ياري برادران شرلي از انگلستان سلاح گرم را به ميان سربازان ايراني آورد . حس كشور گشايانه او بعدها وي را بر آن داشت كه تصرفات خود را افزايش دهد به همين منظور با انجام عمليات نظامي مختلف مناطقي از قفقاز و آناتولي و عراق عرب را از تصرف عثمانيها خارج كرد . وي در دوره خود در حوزه اقتصاد نيز تلاش هاي فراواني كرد و در نتيجه روابط اقتصادي فراوان با اروپاييان برقرار كرد . او در سال هزار هجري قمري پايتخت خود را از قزوين به اصفهان منتقل كرد . شاه عباس با استفاده از رقابت اروپايي ها در خليج فارس ، توانست بندر گمبرون ( بندر عباس ) و جزيره هرمز را از اشغال پرتغالي ها خارج كند . عمارت چهل ستون ، مسجد شاه ، عالي قاپو و ميدان نقش جهان از آثار او در اصفهان هستند . شاه عباس اول براى جلب رضايت ارامنه جلفا و مسيحيان ديگرى كه در پايتخت ايران به سر مي بردند و به دليل ملاحظات سياسى در سال 1023 هـ ق به ساختن كليساى بزرگى در جلفا همت گماشت. او سرانجام در سال 1038 ه ق در گذشت . از نقاط تاريك سلطنت وي كشتن فرزندش صفي ميرزا و نابينا كردن فرزند ديگرش خدابنده است . پس از مرگ صفي ميرزا وي به سختي آزرده شد و هنگام مرگ وصيت كرد پسر صفي ميرزا موسوم به سام ميرزا به سلطنت برسد .



انتخاب وليعهد :

در چنين روزي در سال 1304ه ش ، رضا خان ، محمد رضا پهلوي را به عنوان وليعهد خود منصوب وآن را اعلام كرد .



حركت خروشان مردم به سمت فرودگاه :

درچنين روزي در سال1357هجري شمسي پس از آن كه بختيار در بازگشايي فرودگاه هاي كشور تعلل ورزيد ، قشر هاي مختلف مردم مشتاق ديدار حضرت امام خميني ره به سوي فرودگاه حمله ور شدند و خواستار بازگشايي فرودگاه براي ورود حضرت امام خميني ره به وطن شدند . مردم با اعتراض نسبت به لغو پرواز ها خواستار استعفاي بختيار شده بودند . در اين اعتراضات خشمگينانه مردم شعار دادند : اگر امام فردا نياد ، مسلسل ها بيرون مي آد.



تظاهرات در بهشت زهرا :

در همين روز در سال 1357 مردم معترض تهران در در اعتراض به لغوپرواز امام خميني ره درميدان آزادي و بهشت زهرا اجتماع كردند . اعتراض ها منجر به درگيري با عوامل مسلح رژيم شد. بر اثر اين در گيري ها بيش از پانزده نفر از تظاهر كنندگان در تهران به شهادت رسيدند .

در گذشت استاد مجتبي مينوي :

در چنين روزي در سال 1355 ه ش استادمجتبي مينوي به رحمت ايزدي پيوست . استاد مينوي در نوزدهم بهمن سال 1282 ه ش در تهران در خانواده اي روحاني به دنيا آمد . پدرش از شاگردان آيت الله محمد تقي شيرازي و از مجتهدين روزگار بود و در اين مسير پسر را در جهت رشد و تعالي ديني و علمي يار و ياور شد. مجتبي پس از پايان تحصيلات در دارالفنون و دارالمعلمين مركزي ، به تدريس در مدارس پرداخت . مينوي يك دوره نيز در دادگستري رشت منشي گري كرد . او در جواني و همزمان باقيام ميرزا كوچك خان جنگلي به او گرايش يافت و حتي درنتيجه درگيري هاي آن زمان به باكو رفت ولي نتيجه اين كشمكش ها كناره گيري او از سياست بود . وي پس از آن به سمت تندنويس به استخدام مجلس شوراي ملي در آمد و در اين ميان نيز به آموختن زبانهاي فرانسه و انگليسي پرداخت . وي بعدها مدت ها سرپرست دانشجويان ايراني در لندن شد و در اين دوره نوشتن را آغاز نمود . او در دوران پر بركت عمر خويش دست به نگارش كتب بسياري زد كه از ميان آنها مي توان به تصحيح ديوان ناصر خسرو ، نامه تنسر ، تصحيح و مقابله شاهنامه ، اطلال شهريار ، وضع ملت و دولت در دربار در دوره ساسانيان ، تصحيح ويس و رامين ، مازيار ، شير و خورشيد ، پانزده گفتار و ترجمه تاب صلاح الدين ايوبي و بنگيان ( كتابي از جرجي زيدان ) و... اشاره كرد . او همچنين مقالات ادبي بسياري در مجلاتي چون يغما ، سخن ، روز گار نو ، دانشكده ادبيات و... به رشته تحرير در آورد . تازه ترين اثر استاد مجموعه اي است از مقالات ايشان با عنوان مينوي بر گستره ادبيات فارسي كه با تلاش خواهرش ماه منير در سال 1381 در تهران به زيور طبع آراسته شد وشامل بيش از چهل مقاله است . وي در طول عمر خود با شركت در چندين كنگره علمي در نقاط مختلف جهان سهم بسزايي در شناساندن فرهنگ ايراني به جوانان كشور و همچنين افراد خارج از ايران ايفا كرد .





جمهوريت در هند :

درچنين روزي در سال1950ميلادي نظام سياسي هندوستان جمهوري شد . كشور هند، از شمال غربي به پاكستان، از شمال به چين، بوتان، نپال و تبت، از شرق به ميانمار و از جنوب و جنوب غربي به اقيانوس هند منتهي مي شود . بر اساس آخرين آمارگيري جمعيت اين كشور يك ميليارد و بيست و هفت ميليون نفر برآورد شده است . زبان رسمي كشور هند ، هندي با خط ديوانگيري است . با اين حال شانزده زبان ديگر از قبيل آسامي، بنگالي، گجراتي، كانارايي، كشميري، كوكاني، مالايالم، ماني پوري، نپالي، اوريا، پنجابي، سانسكريت، سندي، تاميل، تيلگو و اردو نيز به رسميت شناخته است. نزديك به هشتاد در صد از مردم هند، پيرو آيين هندو و بقيه تابع اديان اسلام ، مسيحيت، بودايي، سيك، جين و زرتشتي اند . كشور هندوستان، در سال 1947 ميلادي استقلال خود را به دست آورده و از آن زمان تاكنون، عضو كشورهاي مشترك المنافع و سازمان ملل متحد است . حكومت هند جمهوري پارلماني است و به صورت فدرال اداره مي شود . دكترراجند راپراساد به مدت هفت سال زمام اموررا در نخستين جمهوري اين كشور بدست گرفت. كشور هند، از 28 ايالت و هفت منطقه متحد تشكيل مي گردد. بالاترين مقام رسمي كشور، رئيس جمهور و بالاترين مقام ايالتي استانداران اند كه توسط رئيس جمهور تعيين و با فرمان وي به محل مأموريت اعزام مي شوند . قوه مقننه هند آن هم متشكل از دو مجلس قانون گذاري تحت عناوين « لوك سابا» و « راجيا سابا» است . رييس جمهور در هند مقام تشريفاتي است و نخست وزير مديريت اجرايي و رياست وزيران را بر عهده دارد.



امضاي قرار داد كمپ ديويد :

درچنين روزي در سال1978ميلادي انورسادات و مناخم بگين قرارداد ننگين به اصطلاح صلح را با حضور جيمي كارتردر كمپ ديويد آمريكا امضا كردند. بر اساس اين قرار داد رژيم صهيونيستي درمقابل شناسايي كشور خود از سوي دولت مصر ، صحراي اشغالي سينا را به مصربرگردا ند . اين قرارداد نخستين قرار دادي است كه يكي از كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي منعقد مي كند و آن را رسما به رسميت مي شناسد . اين عمل با مخالفت تمامي كشور هاي عربي روبرو شد . سرانجام همين مخالفت ها به ترور انور سادات منجر شد . در ششم اكتبر 1981 به مناسبت ‏سالگرد جنگ رمضان رژه نظامى درحومه شهرك نصر منطقه اعيان نشين قاهره برگزار شد و انورسادات در كنار مقامات مصرى و مستشاران آمريكايى و اسرائيلى‏ براى شركت در اين مراسم حضور يافت. تمام شخصيتهاى طراز اول مصرنيز در اين مراسم حاضر بودند. سادات در جايگاه ويژه با لباس ‏نظامى فرمانده عالى مصردر رديف اول قرار گرفته بود.



در ساعت 11 و سي دقيقه مراسم نظامى ‏آغاز شد. بى آن كه كسى متوجه شود، كاميونى كه يك تفنگ 130 ميلى مترى تانك‏ روس را به دنبال مى‏كشيد، در برابر جايگاه توقف كرد . ناگهان صداى مسلسل سه مبارزدر لباس نظامى از عقب كاميون كه جايگاه سادات را نشانه رفته‏بودند، چشمها را از آسمان به زمين دوخت. خالد اسلامبولي ، از افسران مجاهد ارتش مصر و رهبر عمليات ازصندلى جلو بيرون پريد و به سوى سادات دويد و يك نارنجك به سوى ‏او پرتاب كرد وي بدون ‏فاصله نارنجك دوم را نيز پرتاب كرد .



تولد هادريانوس :

در چنين روزي در سال هفتاد و شش ميلادي هادريانوس به دنيا آمد . وي از سال 117 تا 138 ميلادي امپراتور روم بود.



تصرف دوچ :

در چنين روزي در سال نود پس از ميلاد ارتش روم پس ازچندين سال جنگ مداوم سرزمين دوچ را به تصرف خود در آورد .



اعدام داسيلوا سوليس :

در چنين روزي در سال 1693 ميلادي داسيلوا سوليس شاعر پرويي سوزانده شد . مقامات كليسا تنها به اتهام آن كه وي در يكي از اشعارش مقامات يك كليسا را هجو كرده بود حكم اعدام او را صادر كردند .



تولد آتيلا :

در چنين روزي در سال 405 ميلادي " آتيلا "يكي از قسي القلب ترين فرماندهان نظامي در قبيله هون به دنيا آمد . وي با متشكل ساختن قبيله خود با قبايل اطراف، گروه جنگاوري ساخت و تمامي اروپا را مورد تاخت وتاز بي رحمانه خويش قرار داد . وي در دوران سلطنت خود جنايات بسياري مرتكب شد .



روز ملي استراليا :

در چنين روزي در سال 1788 ميلادي نخستين مهاجران اروپايي تحت فرماندهي ناخدا آرتور فييلپ به منطقه اي كه بعدها سيدني ناميده شد ، وارد شدند . اين گروه براي نخستين بار هشت روز پيش در بوتان باي پياده شده بودند . اين روز به همين دليل به عنوان روز ملي استراليا گرامي داشته مي شود . از همين زمان است كه استعمار كشور استراليا نيز آغاز مي شود . استراليا در سال 1901 ميلادي از انگلستان اعلام استقلال كرد .درآن روز لرد هوپتون رسما وظايف خود را به عنوان نخستين ژنرال دولتي اين كشور بر عهده گرفت . استراليا كشوري است جزيره اي درقاره اقيانوسيه . مردم آن از نژاد سفيد بيشتر از مهاجران انگليسي ، زرد ، سياه و دو رگه هستند و به زبان انگليسي صحبت مي كنند و اكثرا پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است .

كشف برزيل :

در چنين روزي در سال 1500 ميلادي وينسنت يانيز پينزون كشور برزيل را كشف كرد .



كناره گيري از پادشاهي :

در چنين روزي در سال 1736 ميلادي استانيسلوس اول رسما از پادشاهي لهستان استعفا كرد .



نارضايتي از نماد آمريكا :

در چنين روزي در سال 1784 ميلادي بنيامين فرانكلين در نامه اي به دخترش نارضايتي خود را از "عقاب " به عنوان نماد آمريكا اعلام كرد . وي قصد داشت "بوقلمون" را به عنوان نماد آمريكا معرفي كند .



تصويب قانون تاسيس كتابخانه كنگره :

در چنين روزي در سال 1802 ميلادي كنگره آمريكا قانوني را مبني بر تاسيس يك كتابخانه در كاخ كنگره تصويب كرد . اين كتابخانه هم اكنون به عنوان بزرگترين كتابخانه جهان بيشترين تعداد كتاب و مراجعه كننده را دارد .



جدايي پرو ازكلمبيا :

در چنين روزي در سال 1827 ميلادي پرو در اعتراض به اظهارات سيمون بوليواركه آن را مستبدانه خواند از كلمبيا جدا شد .



تسخير بارسلونا :

در چنين روزي در سال 1939 ميلادي نيروهاي ژنرال فرانكو در جنگ داخلي اسپانيا، به كمك ايتاليايي هاي فاشيست بارسلونا را به تسخير خود در آوردند .



آمريكا يار اروپا :

در چنين روزي در سال 1942 نخستين نيروي واكنش سريع ايالات متحده آمريكا براي كمك به متفقين در جنگ جهاني دوم وارد ايرلند شمالي شد .



بوريس يلتسين چه گفت ؟ :

در چنين روزي در سل 1992 ميلادي بوريس يلتسين رييس جمهور روسيه اعلام كرد كه كشورش برنامه هدف قراردادن شهرهاي آمريكا با سلاحهاي هسته اي را متوقف مي كند . در دوران جنگ سرد آمريكا و شوروي بخشي از سلا ح هاي هسته اي خود را به سوي يكديگر نشانه گرفته بودند. اين حالت پس از فروپاشي شوروي و از بين رفتن پيمان ورشو خاتمه پذيرفت.



هاول منتخب مردم :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي واسلاو هاول رئيس جمهور سابق چكسلواكي به عنوان رئيس جمهور جديد چك پس از تشكيل دو كشور مستقل چك و اسلواكي انتخاب شد . هاول از نويسندگان معروف جهان است.



تولد كلود هلوتيوس :

در چنين روزي در سال 1715 ميلادي كلود هلوتيوس فيلسوف فرانسوي به دنيا آمد .



تولد پلي كارپ كوش :

در چنين روزي در سال 1911 ميلادي كوش فيزيكدان بر جسته آمريكا به دنيا آمد . وي در حوزه فيزيك هسته اي متخصص بود و توانست در سال 1955 ميلادي جايزه نوبل در رشته فيزيك را از آن خود كند .



تولد چائوشسكو :

در چنين روزي در سال 1918 ميلادي نيكلاي چائو شسكو رئيس جمهور روماني به دنيا آمد . وي بين سا ل هاي 1967 تا 1990 بر اين كشور حكومت مي كرد . نيكلاي چائوشسكو حاكم روماني آخرين سخنراني خود را در سال 1989 ايراد كرد . وي در تاريخ بيست و پنجم دسامبر اعدام شد . چائوشسكو مراحل ترقي در روماني را پس از به قدرت رسيدن كمونيست ها پيمود تا سرانجام در سال 1956 كه مصادف با مرگ گئوركي دج دبير كل حزب كمونيست بود به رياست جمهوري رسيد . وي تا قبل از فروپاشي كمونيسم و تحولات عظيم در كشور هاي كمونيستي مقتدرانه در كشورش حكومت كرد . پس از كنفرانس مالت وديدار سران شوروي و آمريكا در يك تحول ناگهاني ، روماني گرفتار آشوب شد و چائوشسكو به همراه همسرش دستگير و هر دو در روز كريسمس اعدام شدند .



در گذشت ويكتور فلمينگ :

در چنين روزي در سال 1949 ميلادي فلمينگ كارگردان سينما در گذشت ." ساحر اونس" و "بربادرفته" عناوين مهمترين آثار اين فيلمسازند . وي در 65 سالگي در گذشت . فلمينگ در همين روز كار ساخت برباد رفته را آغاز كرد .



زلزله در ليسبون :

در چنين روزي در سال 1531 ميلادي براثر يك زلزله مهيب در ليسبون پرتغال بيش از سي هزار نفر جان باختند .



اعلان جنگ :

در چنين روزي در سال 1666 ميلادي فرانسه عليه انگلستان و مونستر اعلان جنگ كردند . همچنين در چنين روزي در سال 1748 ميلادي كشور هاي انگلستان ، هلند ، اطريش و سارديانا قرار داد ضد فرانسوي امضا كردند .



قرار دادهاي صلح :

در چنين روزي در سال 1699 ميلادي ونيز ، لهستان و اطريش با عثماني قرار داد صلح امضا كردند . همچنين در چنين روزي درسال 1931 ميلادي اطريش و مجارستان قرار داد صلح امضا كردند . همينطور در همين روزدر سال 1934 ميلادي آلمان نازي و لهستان قرار داد عدم تجاوز ده ساله را امضا كردند .



تسخير خارطوم :

در چنين روزي در سال 1885 ميلادي محمد احمد مهدي شورش كرد و خارطوم را به تسخير خود در آورد .



بزرگترين الماس جهان :

در چنين روزي در سال 1905 ميلادي بزرگترين الماس جهان به وزن 3106 قيراط در آفريقاي جنوبي يافت شد .



تشكيل دولت در پرتغال :

در چنين روزي در سال 1978 ميلادي ماريو سوارز در پرتغال تشكيل دولت داد .