قتل پسرک فال فروش به خاطر خروپف در خواب

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 و 30 دقیقه صبح 13 اردیبهشت امسال مأموران کلانتری 107 مسعودیه در جریان خبر کشف جسد متعلق به پسربچه ای حدودا 13 ساله در منطقه مسعودیه ـ خیابان ابومسلم قرار گرفتند.

با حضور مأموران در محل و تأیید خبر کشف جسد ، موضوع به قاضی کشیک دادسرای جنایی ، اداره دهم و ماموران تشخیص هویت اعلام شد .

با حضور عوامل بررسی صحنه و همچنین تیم تشخیص هویت مشخص شد که جسد از مکان دیگری به آنجا انتقال پیدا کرده است. به همین خاطر با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و جسد نیز برای تعیین دقیق علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد .

با انتقال جسد به پزشکی قانونی و اعلام نظریه تیم پزشکی ، علت اصلی مرگ ،خفگی ناشی از انسداد مجاری تنفسی اعلام شد . با اعلام نظریه پزشکی قانونی ، کارآگاهان در ادامه پیگیری های خود و با انجام تحقیقات میدانی در منطقه مسعودیه و محل کشف جسد ، موفق به شناسایی هویت مقتول به نام سینا 13 ساله شدند.

با شناسایی هویت مقتول در منطقه مسعودیه ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات اطلاع پیدا کردند که وی برای کسب درآمد اقدام به فال فروشی و همچنین خرید و فروش موادمخدر کرده و با وجود سن کم ، اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشه و کراک داشته است .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اداره دهم پی بردند که مقتول با یکی از فروشندگان موادمخدر به نام وحید 29 ساله در ارتباط بوده و آخرین بار نیز قصد خرید مواد از وی را داشته است . با کشف این سرنخ، شناسایی مخفیگاه و دستگیری وحید در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت .

در شرایطی که هیچگونه آدرس و نشانی مشخصی از مخفیگاه متهم وجود نداشت ، مشخص شد، وحید نیز از زمان کشف جسد به صورت ناگهانی ناپدید شده و همین موضوع احتمال دخالت وی در پرونده قتل را بیشتر کرد .

سرانجام با گذشت نزدیک به 20 ماه از زمان کشف جسد و در شرایطی که شناسایی و دستگیری متهم همچنان در دستور کار اداره دهم قرار داشت ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که متهم در ساعت های پایانی روز در یکی از پارک های خیابان خاوران اقدام به خریدو فروش موادمخدر می کند.

با شناسایی محل تردد متهم در منطقه خاوران ، این محل تحت مراقبت های پلیسی قرار گرفت و سرانجام در ساعت 23روز چهارشنبه پنجم بهمن متهم در حال فروش مواد مخدر دستگیر و به اداره دهم انتقال پیدا کرد.

با دستگیری متهم و آغاز تحقیقات ، وی در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه دخالت خود در قتل سینا شد اما در ادامه تحقیقات به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود به قتل سینا و انتقال وی به محل کشف جسد اعتراف کرد .

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : دوم اردیبهشت سال گذشته سینا برای خرید مواد نزد من آمد و چون مکانی را برای مصرف مواد و استراحت نداشت ، به او پیشنهاد دادم که برای مصرف مواد و استراحت به خانه من واقع در منطقه مسعودیه بیاید . آن شب به خانه من رفتیم و هر دو شروع به مصرف مواد کردیم و پس از آن ، سینا تصمیم به خوابیدن گرفت . در حالیکه هر دو نفر دراز کشیده بودیم ، سینا خیلی سریع خوابش برد و بلافاصله صدای خر و پف هایش بلند شد ؛ چندین بار با تکان دادن سر سینا سعی کردم تا صدای خر و پف کردن ها او را قطع شود اما زمانیکه موفق به این کار نشده و در حالیکه از صدای خر و پف های سینا بسیار عصبانی شده و همچنان نیز تحت تأثیر مصرف شیشه قرار داشتم ، ناگهان هر دو دست خود را بر روی دهان او گرفته تا صدا قطع شود و پس از آن ، من نیز خوابیدم .

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت : فردای آن شب ، زمانیکه از خواب بیدار شدم قصد بیرون رفتن از خانه را داشتم و به همین علت چندین بار سینا را صدا کرده تا از خواب بیدار شود . زمانیکه سینا بیدار نشد ، به قصد بیدار کردنش به سمت او رفته و در آن لحظه بود که متوجه شدم سینا مرده است . بلافاصله تصمیم گرفتم تا خودم را از دست جنازه سینا خلاص کنم و به همین خاطر پس از بلند کردن جنازه سینا و در حالیکه وزن زیادی نداشت ، جنازه او را تا خیابان ابومسلم محل کشف جسد حمل و در همانجا رها کردم و پس از آن ، مدتی ناپدید شدم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ – با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح در خصوص ارتکاب جنایت ،بازپرس پرونده دستور بازداشت موقت برای متهم صادر و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

