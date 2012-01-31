به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ارتباط زنده به صورت ویدئو کنفرانس با رییس جمهور برقرار شد. احمدی‌نژاد در این ویدئو کنفرانس گفت: خدای بزرگ را شاکرم که در این جشن شرکت می‌کنم، همه انسان‌ها و ملت‌ها نیازمند و علاقمند به صلح، آزادی، پیشرفت و رفاه هستند و لازمه این اقدام تلاش جمعی است. صلح، رفاه و امنیت برپایه عدالت و آزادی است. بنابراین ما نیازمند همکاری جمعی هستیم و رسانه پل ارتباطی اطلاعات و دانش است و نیازها را منعکس می‌کند.

وی افزود: رسانه می‌تواند فاصله‌های دور جغرافیایی را نزدیک کند و دست‌ها و دل‌ها و اراده‌ها را به یکدیگر نزدیک کند. باید به همه انسان‌ها احترام گذاشت. امروزه برخی با زورگیری قصد دارد این موارد را تضعیف کنند اما رسانه می‌تواند نظرها را تبادل کند و این امر نیازمند همکاری و همراهی برای حقوق یکدیگر ضروری است.

رئیس‌جمهور اشاره کرد: در این باره رسانه می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. خوشحالم که امروز شبکه اسپانیایی زبان راه‌اندازی می‌شود. این یک زبان دوست داشتنی، پر ظرفیت برای گفتگو است. امروزه افراد زیادی در دنیا به این زبان صحبت می‌کنند. زبان اسپانیایی پر از احساس و عاطفه است و هیجان را در قالب کلمات منعکس می‌کند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: امروزه در امریکای لاتین، کارائیب و... با این زبان زیبا گفتگو می‌کنند. امیدوارم هیسپان تی‌وی میعادگاهی برای عدالت طلبان و آزادی‌خواهان همه ملت‌های مستقل باشد و در این زمینه سیاست‌مداران،‌هنرمندان و دیگر اقشار بتوانند گفتگو کنند و اطلاعات را ردو بدل کنند و در یک جمع واحد در دفاع از حقوق اساسی موفق باشند و نقش شایسته‌ای ایفا کنند.

رئیس جمهور با قدردانی از عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز و دیگر همکاران این شبکه گفت: من از کسانی که برای راه‌اندازی این شبکه نقش داشتند تشکر می‌کنم. امیدوارم شبکه هیسپان تی‌وی به زودی بیشتر گسترش یابد و نمایندگان و خبرنگاران مختلف در سراسر دنیا از طرف این شبکه حضور داشته باشند تا بتوانیم حقیقت همراه با عدالت را منتشر کنیم. شبکه اسپانیایی پرچم‌دار حقیقت، عدالت و محبت است.

وی افزود: این شبکه پیام‌آور صلح و دوستی است و باید تلاش کند تا دست‌ها، اراده و دل‌ها را نزدیک کند. این شبکه می‌تواند فعالیت سلطه‌گران را محدود کند و فاصله‌ها را کاهش دهد. اگر امروز امکان مسافرت به راحتی نیست رسانه می‌تواند فاصله‌ها را بردارد.

احمدی‌نژاد یادآور شد: این شبکه می‌تواند به معرفی ایران بپردازد. همچنین سلایق، فرهنگ و تاریخ‌های ملت‌های دیگر را انعکاس دهد. امروز برای استقلال، صلح و پیشرفت نیازمند همکاری صمیمی هستیم و رسانه می‌تواند این را شکل دهد. امیدوارم شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی‌وی تریبون هم‌اندیشی‌ها باشد و بتواند در خدمت بشریت باشد. من از همه شما تشکر می‌کنم و برایتان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.

رئیس جمهور در پایان به زبان اسپانیایی گفت: زنده‌باد ملت! زنده‌باد عدالت! زنده‌باد آزادی! زنده‌باد امریکای لاتین!