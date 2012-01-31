تقویت گردشگری سلامت در منطقه آزاد چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری افزود: اولویت خدمات و فعالیت های درمانی بیمارستان ایرانیان در چابهار ارائه خدمات پزشکی در بخش های مختلف به بیماران منطقه بویژه بیماران کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان مانند کویت، امارات، قطر و عمان است.

وی هزینه های پایین و کیفیت مطلوب خدمات پزشکی در مقایسه با سایر کشورهای همجوار را عامل اصلی مراجعه بیماران خارجی به چابهار دانست و افزود: با گسترش این مرکز درمانی و حضور متخصصان و جراحان و ارائه خدمات و انجام عمل های جراحی زیبایی و چشم پزشکی با هزینه هایی پایین تر از کشورهای همسایه، نه تنها مردم چابهار بلکه بیماران خارجی نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد.

وی افزود: گسترش فعالیت های سلامت محور در منطقه می تواند به رونق بیشتر صنعت گردشگری سلامت در منطقه آزاد چابهار کمک فراوانی کند.