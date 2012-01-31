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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

تقویت گردشگری سلامت در منطقه آزاد چابهار

تقویت گردشگری سلامت در منطقه آزاد چابهار

مدیر بیمارستان ایرانیان در منطقه آزاد چابهار گفت: ارائه خدمات پزشکی به بیماران بومی استان سیستان و بلوچستان و پذیرش بیماران کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، چابهار را به مرکز گردشگری سلامت تبدیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری افزود: اولویت خدمات و فعالیت های درمانی بیمارستان ایرانیان در چابهار ارائه خدمات پزشکی در بخش های مختلف به بیماران منطقه بویژه بیماران کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان مانند کویت، امارات، قطر و عمان است.

وی هزینه های پایین و کیفیت مطلوب خدمات پزشکی در مقایسه با سایر کشورهای همجوار را عامل اصلی مراجعه بیماران خارجی به چابهار دانست و افزود: با گسترش این مرکز درمانی و حضور متخصصان و جراحان و ارائه خدمات و انجام عمل های جراحی زیبایی و چشم پزشکی با هزینه هایی پایین تر از کشورهای همسایه، نه تنها مردم چابهار بلکه بیماران خارجی نیز از این خدمات بهره مند خواهند شد.

وی افزود: گسترش فعالیت های سلامت محور در منطقه می تواند به رونق بیشتر صنعت گردشگری سلامت در منطقه آزاد چابهار کمک فراوانی کند.

کد مطلب 1521753

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