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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

9و 33 دقیقه فردا/

زنگ انقلاب در خمین نواخته می‌شود

زنگ انقلاب در خمین نواخته می‌شود

فرماندار خمین گفت: همزمان با نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، زنگ انقلاب در بیت قدیمی امام راحل در خمین نواخته می‌شود.

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 9 و 33 دقیقه فردا (چهارشنبه) زنگ انقلاب با حضور استاندار مرکزی، اعضای شورای اداری استان و قشرهای مختلف مردم انقلابی شهرستان خمین در بیت قدیمی امام راحل نواخته می شود و پس از آن بیت امام راحل گلباران خواهد شد.

وی افزود:37 طرح عمرانی و اقتصادی به مناسبت دهه فجر با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال در این شهرستان آماده افتتاح شده است.

 وی گفت: شورای اداری استان با حضور استاندار در روز 12 بهمن در خمین برگزار می شود و عملیات کلنگ زنی هشت طرح هم در دهه مبارک فجر در شهرستان خمین انجام خواهد شد.
 
فرماندار خمین افزود: همایش رای اولی ها، همایش فرهنگیان، یادواره شهدای فرهنگیان، یادواره زنان شهیده شهرستان، گردهمایی بانوان و حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهرستان خمین برای ایام دهه فجر است که مجموع این برنامه‌ها نزدیک به 50 مورد است.
کد مطلب 1521754

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