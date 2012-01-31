علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعت 9 و 33 دقیقه فردا (چهارشنبه) زنگ انقلاب با حضور استاندار مرکزی، اعضای شورای اداری استان و قشرهای مختلف مردم انقلابی شهرستان خمین در بیت قدیمی امام راحل نواخته می شود و پس از آن بیت امام راحل گلباران خواهد شد.

وی افزود:37 طرح عمرانی و اقتصادی به مناسبت دهه فجر با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال در این شهرستان آماده افتتاح شده است.

وی گفت: شورای اداری استان با حضور استاندار در روز 12 بهمن در خمین برگزار می شود و عملیات کلنگ زنی هشت طرح هم در دهه مبارک فجر در شهرستان خمین انجام خواهد شد.

فرماندار خمین افزود: همایش رای اولی ها، همایش فرهنگیان، یادواره شهدای فرهنگیان، یادواره زنان شهیده شهرستان، گردهمایی بانوان و حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهرستان خمین برای ایام دهه فجر است که مجموع این برنامه‌ها نزدیک به 50 مورد است.