علاقمندی ولوو و اسکانیا برای همکاری با تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، کرال لیفلند در دیدار با معاون برنامه‌ ریزی استاندار آذربایجان شرقی هدف از سفر خود به تبریز را آشنایی با امکانات و توانمندیهای استان عنوان کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش روابط دوجانبه، از علاقمندی شرکتهای خودروسازی ولوو و اسکانیا برای همکاری با کارخانه تراکتورسازی تبریز خبر داد و گفت: مذاکرات ما با شرکت تراکتورسازی بسیار مثبت بود و ما در بازگشت به سوئد راههای همکاری با این شرکت را در ملاقات با مسئولان و فعالان اقتصادی و صنعتی بررسی خواهیم کرد.

لیفلند با تاکید بر برقراری موازنه در مبادلات تجاری ایران و سوئد خاطرنشان کرد: اتاقهای بازرگانی دو طرف می‌توانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند و ما ضمن معرفی اطلاعات اقتصادی آذربایجان شرقی در سوئد، زمینه برقراری روابط تجاری با این استان را فراهم خواهیم کرد.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را سودبخش توصیف کرد و افزود: گردشگری زمینه مهمی برای همکاری است و ما به ارتباط سهل و آسان در این راستا اعتقاد داریم.