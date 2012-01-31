آخرین اظهارات طارق الهاشمی در منطقه تفریحی صلاح الدین

به گزارش خبرگزاری مهر، "طارق الهاشمی" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: من در هر دادگاهی که در آن عدالت رعایت شود حاضر می شوم به شرطی اینکه این دادگاه در بغداد برگزار نشود.

وی که در منطقه تفریحی "صلاح الدین" در نزدیکی استان اربیل (مرکز اقلیم کردستان عراق) حضور داشت از عزم خود برای شکایت علیه نوری المالکی به علت اهانت به شرافتش خبر داد.

الهاشمی در ادامه این گفتگو از پشتیبانی از نوری المالکی برای نخست وزیر شدن ابراز پشیمانی کرد و افزود: یک بار در سال 2006 زمانی که مالکی جای "ابراهیم الجعفری" را گرفت و برای بار دوم در زمان تشکیل دولت فعلی از وی حمایت کردم.

معاون رئیس جمهور عراق درباره پیش بینی خود در قبال نحوه حل بحران سیاسی فعلی اظهار داشت: بحران کنونی بسیار جدی تر است و من به آنچه می گویم ایمان دارم. نوری المالکی نخست وزیر عراق بحرانی ملی را ایجاد کرده و حل آن به عمل جراحی فوری نیاز دارد.