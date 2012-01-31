گرامیداشت دهه فجر در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ملکوتی رایزن فرهنگی ایران در سودان با اعلام این مطلب گفت: همه ساله با فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر، در داخل و خارج از کشور، جشن های باشکوهی به همین مناسبت برپا می شود.



وی افزود: در دهه فجر سال 90 نیز که سی و سومین سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را شاهد هستیم، در کشور سودان جشن هایی به همین مناسبت پیش بینی شده که از روز دهم بهمن با کنفرانس خبری آغاز و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت .



وی از برگزاری مراسم افتتاحیه جشن های بزرگ دهه فجر در سودان از روز چهارشنبه 12 بهمن ماه با سخنرانی سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سودان خبر داد و گفت: در این مراسم جمعی از شخصیتهای برجسته سودانی درباره انقلاب اسلامی ایران سخنرانی خواهند داشت .



رایزن فرهنگی ایران در ادامه گفت: نمایشگاه عکس جلوه های ترقی و کارگاه خط فارسی و منبت کاری با حضور هنرمندان ایرانی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است که در مرکز فرهنگی هنری راشد دیاب سودان درمعرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت .