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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

بهرامخانی:

کلیات طرح تاسیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان تصویب شد

کلیات طرح تاسیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان تصویب شد

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر زنجان با اشاره به تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زنجان گفت: قطعا سال آینده این سازمان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بهرامخانی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران، افزود: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با هدف تخصصی شدن امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهر زنجان تشکیل خواهد شد.
 
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته بنا به دلایلی شاهد افزایش بار ترافیک در معابر شهری هستیم که این موضوع توجه به ساماندهی امور را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
 
بهرانخانی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی این سازمان ارتباط مردم با مسئولان جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسائل ترافیکی نزدیک‌تر می‌شود، افزود: در بسیاری از شهرداری‌های کشور چنین سازمانی تاسیس شده و خدمات در خور توجهی نیز به شهروندان ارائه می‌دهد.
 
بهرامخانی به ضرورت احداث پارکین‌گ‌های جدید در شهر جهت رفاه حال شهروندان اشاره کرد و یادآور شد: باید به موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک تخصصی‌تر نگاه کرد و استفاده از کارشناسان امر در این رابطه حائز اهمیت است.
 
وی با تشریح این مطلب که هزینه‌های این سازمان از محل سهم شهرداری از جرائم رانندگی تامین خواهد شد، افزود: البته شهرداری بودجه ویژه‌ای را نیز به این امر اختصاص داده است که در صورت عدم پرداخت سهم شهرداری از این اعتبار برای رفع موانع هزینه خواهد شد.

 
کد مطلب 1521761

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