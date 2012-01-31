جشن نیکوکاری با بیش از 200 پایگاه ثابت در البرز برگزار می شود

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشن نیکوکاری سال جاری با بیش از 200 پایگاه ثابت در هجدهم اسفند ماه سال جاری در استان البرز برگزار می شود.
وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در خصوص جشن نیکوکاری سال جاری برنامه ریزی های مختلفی کرده است که از آموزش و پرورش، سپاه و صدا و سیما مدد و کمک خواهد گرفت.
معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: اصناف نیز همانند سال های گذشته در جشن نیکوکاری مشارکت خواهد داشت و پایگاه های ثابت و سیار در سطح استان البرز برای جمع آوری کمک های مردمی دایر خواهد شد.
طاهری ادامه داد: در مناطق و اماکن کم جمعیت همانند روستاها و اماکن متبرکه و زیارتی پایگاه های سیار برای دریافت کمک های مردمی دایر خواهد شد.
کمک 18 میلیارد ریالی مردم البرز در جشن نیکوکاری سال 89
معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز اظهار داشت: مردم استان البرز در جشن نیکوکاری سال گذشته بیش از 18 میلیارد ریالی کمک کرده اند که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری بیشتر شود.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از برپایی جشن نیکوکاری در هجدهم اسفندماه سال جاری با بیش از 200 پایگاه ثابت خبر داد.
عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشن نیکوکاری سال جاری با بیش از 200 پایگاه ثابت در هجدهم اسفند ماه سال جاری در استان البرز برگزار می شود.
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