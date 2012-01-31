جشن نیکوکاری با بیش از 200 پایگاه ثابت در البرز برگزار می شود

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشن نیکوکاری سال جاری با بیش از 200 پایگاه ثابت در هجدهم اسفند ماه سال جاری در استان البرز برگزار می شود.



وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در خصوص جشن نیکوکاری سال جاری برنامه ریزی های مختلفی کرده است که از آموزش و پرورش، سپاه و صدا و سیما مدد و کمک خواهد گرفت.



معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: اصناف نیز همانند سال های گذشته در جشن نیکوکاری مشارکت خواهد داشت و پایگاه های ثابت و سیار در سطح استان البرز برای جمع آوری کمک های مردمی دایر خواهد شد.



طاهری ادامه داد: در مناطق و اماکن کم جمعیت همانند روستاها و اماکن متبرکه و زیارتی پایگاه های سیار برای دریافت کمک های مردمی دایر خواهد شد.



کمک 18 میلیارد ریالی مردم البرز در جشن نیکوکاری سال 89



معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز اظهار داشت: مردم استان البرز در جشن نیکوکاری سال گذشته بیش از 18 میلیارد ریالی کمک کرده اند که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری بیشتر شود.

