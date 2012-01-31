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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

نظری خبر داد:

بهره برداری از 40 طرح عمرانی در سلماس

بهره برداری از 40 طرح عمرانی در سلماس

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار سلماس از بهره برداری و افتتاح 40 طرح عمرانی، خدماتی و صنعتی در این شهرستان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نظری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی سلماس با بیان اینکه برای بهره ‌برداری از این پروژه ‌ها بیش از 260 میلیارد ریال هزینه شده، افزود: این پروژه‌ ها در بخشهای خدماتی، عمرانی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی به بهره برداری می رسند.

وی گفت: بهره برداری از قطعه دوم بزرگراه سلماس- صوفیان به همراه 5 پروژه راهسازی با اعتبار بالغ بر 99.7 میلیارد ریال، کلنگ زنی بزرگراه سلماس - ایواوغلی خوی با اعتبار بالغ بر 80 میلیارد ریال و شبکه آبیاری سد زولا و دریک با اعتبار بالغ بر 95.85 میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.

فرماندار سلماس ضمن تاکید بر ضرورت تبیین اهداف و آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی برای نسل جوان، اظهار داشت: تقارن دهه فجر امسال با هفته وحدت اتفاق مبارکی بوده که باید برای برگزاری هرچه باشکوه ‌تر آن برنامه ‌ریزی کرد.

وی از برگزاری 150 برنامه طی دهه فجر امسال در شهرستان سلماس خبر داد و گفت: مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 33 روستا، مدرسه، پایگاه بسیج، اداره و  مسجد شهرستان برگزار و  روز 12 بهمن سالروز ورود حضرت امام(ره) ساعت 9:33 دقیقه، رژه خودرویی و موتوری و سرود دسته جمعی دانش آموزان برگزار می‌ شود.

کد مطلب 1521764

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