50 طرح عمرانی ورزشی در سفر دولت به البرز ارائه خواهد شد

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان البرز در سفر هیئت دولت به استان 50 طرح عمرانی را آماده کرده است که جزو مصوبه ها قرار دهد.



وی گفت: هنوز اعتباری برای 50 طرح عمرانی ورزشی تعیین نشده است و اعتبار آن بستگی به بودجه اختصاصی و تصویب تعداد مصوبه ها دارد.



استان البرز باید در تمام زمینه های ورزشی برتر باشد



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با تاکید بر اینکه استان البرز باید در تمام زمینه های مختلف ورزشی برتر باشد، اضافه کرد: از لحاظ فضای ورزشی و تعداد قهرمان باید جزو 6 استان برتر کشور باشیم.



منتقمی تاکید کرد: باید به صورت مستمر پروژه های ورزشی برای استان البرز تعریف و ساخته شود و از فرصت استانی بودن البرز به خوبی استفاده کنیم.

