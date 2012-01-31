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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

منتقمی به مهر خبر داد:

50 طرح عمرانی ورزشی در سفر دولت به البرز ارائه خواهد شد

50 طرح عمرانی ورزشی در سفر دولت به البرز ارائه خواهد شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از ارائه 50 طرح عمرانی ورزشی در سفر هیئت دولت به البرز خبر داد.

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان البرز در سفر هیئت دولت به استان 50 طرح عمرانی را آماده کرده است که جزو مصوبه ها قرار دهد.

وی گفت: هنوز اعتباری برای 50 طرح عمرانی ورزشی تعیین نشده است و اعتبار آن بستگی به بودجه اختصاصی و تصویب تعداد مصوبه ها دارد.

استان البرز باید در تمام زمینه های ورزشی برتر باشد

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با تاکید بر اینکه استان البرز باید در تمام زمینه های مختلف ورزشی برتر باشد، اضافه کرد: از لحاظ فضای ورزشی و تعداد قهرمان باید جزو 6 استان برتر کشور باشیم.

منتقمی تاکید کرد: باید به صورت مستمر پروژه های ورزشی برای استان البرز تعریف و ساخته شود و از فرصت استانی بودن البرز به خوبی استفاده کنیم.
 

کد مطلب 1521766

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