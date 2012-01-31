انگلیس و چک مخالفان پیمان جدید اتحادیه اروپا/ یونان موضوع اصلی نشست آتی

رهبران اتحادیه اروپا روز گذشته در نشست خود در بروکسل پایتخت بلژیک حمایت خود را از یک پیمان جدید با هدف تقویت نظام بودجه ای این اتحادیه به منظور خروج از بحران بدهی و کاهش کسری بودجه در منطقه یورو اعلام کرده اما در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دو کشور از جمله بریتانیا و جمهوری چک مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند.

رهبران کشورهای اروپایی در این نشست به مشکلات مالی اسپانیا و افزایش شمار بیکاران در این کشور اشاره نکرده و تنها به توافق درباره تقویت نظام بودجه ای این اتحادیه بسنده کردند.

اگرچه رسانه های غربی توافق اعضای اتحادیه اروپا برای تقویت نظام بودجه ای این اتحادیه را به عنوان تیتر اول رسانه های خود منتشر کردند اما برای خروج منطقه یورو از بحران مالی باید تمام اعضای این اتحادیه با یکدیگر متحد بوده و برای کاهش نرخ بهره تلاش کرده و در پرداخت قرضها سهیم شوند.

همچنین ایجاد اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط و برداشتن مانع از مسیر شرکت های اروپایی برای استخدام جوانان از دیگر موضوعات مهم این نشست بود.

رهبران اتحادیه اروپا همچنین به توافقی در خصوص ایجاد ثبات در مکانیزم مالی اروپا که هزینه ای ثابت معادل 500 میلیارد یورو (661 میلیارد دلار) به منظور جلوگیری از سرایت بحران بدهی به دیگر کشورهای اروپایی است، دست یافتند.

اگرچه این نشست با هدف بررسی مشکلات مالی یونان برگزار شد اما اختلافات موجود میان رهبران عضو این اتحادیه باعث شد تا گفتگو درباره کمک به یونان به کنفرانس آتی سران اتحادیه اروپا در ماه فوریه موکول شود.

در همین حال "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه نیمه شب گذشته در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل تاکید کند: رهبران اتحادیه اروپا در چند روز آتی بیشتر درباره مشکلات بدهی یونان گفتگو می کنند.

سارکوزی گفت: آخر هفته پیشرفت هایی در جریان مذاکرات دولت یونان و صاحبان سهام قرضه برای کاهش بدهی ها حاصل شد اما هنوز نتوانستیم به توافقی در این باره دست یابیم زیرا این توافق باید پیش شرط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اجرای دومین بسته کمک نجات مالی به یونان باشد.

همچنین بر اساس پیشنهاد "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان بودجه سالیانه یونان تحت نظارت و کنترل اتحادیه اروپا قرار می گیرد اما این موضوع با مخالفت شدید یونان مواجه شد که پس از آن رهبران لوکزامبورگ و اتریش حمایت خود را از موضع یونان اعلام کردند.

مرکل از توافق روز گذشته رهبران اتحادیه اروپا به عنوان یک "شاهکار واقعی" یاد کرد و آن را یک پیشرفت چشمگیر برای خروج از بحران مالی دانست.

"هرمان وان رومپوی" رئیس شورای اروپا همچنین از برگزاری دو نشست اقتصادی این شوا در ماه مارس و آوریل خبر داد و با مثبت خواندن نشست روز گذشته آن را زمینه ساز این دو نشست معرفی کرد.

وی از مقامات یونانی و دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواست تا موافقت خود را با برداشتن قدمهای بیشتر برای خروج از مهار بدهی و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی اعلام کنند.

هرمان وان رومپوی در ادامه از وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا خواست تا حمایت خود را از مشارکت بخش خصوصی برای خروج از بحران بدهی یونان اعلام کنند.

رسانه های غربی در گزارشهای خود تاکید کردند انتظار می رود 25 عضو اتحادیه اروپا از جمله 17 کشور عضو منطقه یورو در ماه مارس بتوانند به توافقی در زمینه مهار بحران بدهی دست یابند.

این نشست در حالی به کار خود پایان داد که نگرانی های بسیاری در خصوص سرایت بحران بدهی منطقه یورو به ایتالیا و اسپانیا و رکود اقتصادی در این دو کشور وجود دارد.

معترضین اسپانیایی در روزهای اخیر با حمل پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود "خدمات عمومی را قطع نکنید" در شهرهای "آلیکانته"،‌ "کاستلون" و "والنسیا" دست به تظاهرات گسترده زده و اعتراض خود را به کاهش 1.1 میلیارد یورو از هزینه های بخشهای آموزشی وبهداشتی اعلام کردند.

همچنین بر اساس نظرسنجی مؤسسه "ISPO" و روزنامه "کویرا دلاسرا"، 55 درصد از ایتالیایی ها که کشورشان در بحران مالی دست و پا می زند، دیگر به یورو به عنوان پول رایج کشورشان اعتمادی ندارند.