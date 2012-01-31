به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها با قید یک فوریت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه سال 89 آغاز شد.

نمایندگان معتقدند اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است .

چندی پیش دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای واقعی کردن نرخ برخی حامل های انرژی خبر داد که مجلس با تصویب استفساریه ای مانع این اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر افزایش 20درصدی قیمت حامل های انرژی تا پایان سال، یارانه های نقدی را نیز افزایش دهد.

با توجه به انتقاداتی که نمایندگان نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دارند به نظر می رسد این طرح در راستای محدود کردن برخی اختیارات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه شده باشد.