همکاری تجاری آذربایجان شرقی با 70 کشور جهان/ صادرات 2 میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ مسجدی در دیدار با معاون بازرگانی سفیر سوئد در ایران با اشاره به وجود زمینه‌های مناسب برای گسترش سرمایه‌گذاریهای مشترک بین آذربایجان شرقی و سوئد، گفت: آذربایجان شرقی یکی از استانهای مهم در عرصه اقتصادی کشور است و با توجه به سابقه بسیار خوب استان در ارتباطات خارجی، تلاش می‌کنیم با کشورهای بیشتری رابطه و همکاری داشته باشیم.

وی با تشریح برخی از قابلیتهای تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان، به مراودات تجاری آذربایجان‌شرقی با بیش از 70 کشور جهان اشاره و خاطرنشان کرد: میزان صادرات استان سالانه نزدیک به 2 میلیارد دلار است و وجود یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 5 منطقه گمرکی، این استان را به یکی از مهمترین مناطق تجاری کشور تبدیل کرده است.

مسجدی با ابراز علاقه نسبت به تبادل هیئتهای اقتصادی و تجاری دو طرف، از شرکتهای صنعتی و سرمایه‌گذاران سوئدی برای بازدید از توانمندیهای استان دعوت کرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار در ادامه با اشاره به وجود زمینه همکاری در موضوع گردشگری اظهار داشت: میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی فرصت بسیار مناسبی برای صنعت توریسم است و ما آمادگی داریم علاوه بر برنامه‌ریزی برای حضور گردشگران سوئدی در استان، موضوع خواهرخواندگی تبریز با یکی از شهرهای همسان سوئد را نیز پیگیری کنیم.

وی آمادگی استان آذربایجان شرقی برای همکاری در زمینه صادرات مواد غذایی، خشکبار، فرش و صنایع دستی با سوئد و تامین بخشی از نیازمندیهای این کشور و کشورهای اسکاندیناوی و همچنین همکاری با کشور سوئد در موضوع آموزش خدمات فنی و مهندسی و ارتباطات علمی و دانشگاهی را اعلام کرد.

مسجدی در ادامه از علاقمندی آذربایجان شرقی برای همکاری در زمینه تولید موتور و قطعه‌سازی خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی یکی از استانهای پیشگام در زمینه تولید انواع موتور و قطعه‌سازی است و با توجه به توانمندی شرکتهای ولوو و اسکانیا، آمادگی داریم با این شرکتها به ویژه در زمینه تولید خودروهای تجاری همکاری داشته باشیم.