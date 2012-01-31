سالن استاندارد بین المللی 6 هزار نفره در البرز ساخته می شود

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک سالن 6 هزار نفره بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی در استان البرز در حال ساخت است.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: هدف از ساخت این سالن میزبانی استان البرز در بازی های بین المللی و آسیایی است.



وی افزود: در حال حاضر این سالن 6 هزار نفره در جنب ورزشگاه انقلاب کرج در حال ساخت است که نهم بهمن ماه سال جاری کلنگ آن زده شد و هم اکنون زیر ساخت های سالن در حال آماده سازی است.



منتقمی ادامه داد: برای ساخت و بهره برداری سالن 6 هزار نفره 16 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که تا اوایل سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز اظهار داشت: هم اکنون پیمانکار این طرح بزرگ انتخاب شده و اداره برق نیز همکاری های خوبی تا کنون داشته است.