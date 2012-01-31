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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

منتقمی به مهر خبر داد:

سالن استاندارد بین المللی 6 هزار نفره در البرز ساخته می شود

سالن استاندارد بین المللی 6 هزار نفره در البرز ساخته می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از آماده سازی سالن استاندارد و بین المللی 6 هزار نفره در استان البرز خبر داد.

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یک سالن 6 هزار نفره بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی در استان البرز در حال ساخت است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: هدف از ساخت این سالن میزبانی استان البرز در بازی های بین المللی و آسیایی است.

وی افزود: در حال حاضر این سالن 6 هزار نفره در جنب ورزشگاه انقلاب کرج در حال ساخت است که نهم بهمن ماه سال جاری کلنگ آن زده شد و هم اکنون زیر ساخت های سالن در حال آماده سازی است.

منتقمی ادامه داد: برای ساخت و بهره برداری سالن 6 هزار نفره 16 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که تا اوایل سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز اظهار داشت: هم اکنون پیمانکار این طرح بزرگ انتخاب شده و اداره برق نیز همکاری های خوبی تا کنون داشته است.

کد مطلب 1521774

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