بهره برداری از 673 پروژه عمرانی و زیربنایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 491 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که 608 پروژه با اعتباری افزون بر 363 میلیارد تومان در حوزه عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه 65 پروژه تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 127 میلیارد تومان در ایام دهه فجر امسال بهره برداری می شود، تصریح کرد: در این پروژه های تولیدی و صنعتی برای 989 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به افزایش 11 درصدی تعداد پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر امسال نسبت به سال قبل، گفت: پروژه های امسال از نظر اعتبار هزینه شده 40 درصد و از لحاظ اشتغالزایی 70 درصد نسبت به دهه فجر سال گذشته افزایش داشته است.

طاهایی افزود: شرکت مخابرات با 179 پروژه ، سازمان جهاد کشاورزی با 82 پروژه و دهیاری های مازندران نیز با 68 پروژه بیشترین تعداد پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال را دارا هستند.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل راه و ترابری استان نیز بیشترین حجم اعتبارات هزینه ای پروژه ها را به خود اختصاص دادند.

استاندار مازندران با بیان اینکه اغلب پروژه های دهه فجر امسال در استان عمرانی است، اظهار داشت: 15 پروژه عمرانی در دهه فجر کلنگ زنی خواهند شد که برای آنها بیش از 27 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.