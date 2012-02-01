دوام و بقای انقلاب در گرو پایبندی به ولایت فقیه است

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری و زعامت امامی مدبر چون امام خمینی و پیروی همه جانبه مردم از دستورات و فرمایشات ایشان در مواجهه با مسائل روز بود.

وی افزود: حفظ شکوه وعظمت انقلاب اسلامی مدیون و مرهون حضور ولی فقیه در ایران اسلامی است و اگر خواهان دوام و جاودانی این شکوه و اقتدار نظام جمهوری اسلامی باشیم باید در خط ولی فقیه و پایبند به منویات و رهنمودهای ایشان باشیم.

وی تصریح کرد: انسجام و وحدت رویه مردم در ایران به برکت حضور ولی فقیه و رواج فرهنگ ولایت مداری در جامعه بوده و تا زمانی که فصل الخطاب برای همه مردم در مواجهه با مسائل رهبری باشد، کوچکترین خطری ایران و نظام اسلامی را تهدید نخواهد کرد.

وی افزود: اگر کوچکترین خدشه ای در انسجام و وحدت مردم به وجود آید دشمنان در دل جامعه نفوذ کرده و ایران سلامی به مانند افغانستان و یا دیگر کشورهای بی ثبات متلاشی شده و سرنوشتی چون آنان خواهد داشت.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری البرزبا اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اینکه امروز بعد از گذشت سه دهه هنوز شاهد عزت، سربلندی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستیم و پیروزی آن را با افتخار جشن می گیریم تنها به خاطر همان وحدت رویه در پیروی از مقام عظمای ولایت است.

وی تصریح کرد: انقلاب بدون رهبری و ولایت فقیه بی ثبات خواهد بود و دوام نخواهد داشت و به مانند انقلاب مصر، انقلابهای پی در پی را به دنبال خواهد داشت که بعضا نیز به نابودی و زوال کشیده می شوند.

یزدی گفت: جشن های انقلاب و دهه فجر یادآور اوج حماسه و هوشیاری ملت ایران و حضور همیشگی آنها در صحنه های سیاسی کشور است و بی شک مقدمه حضور گسترده در راهپیمائی 22 بهمن و شرکت عظیم و بی مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران خواهد بود.