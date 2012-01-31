معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت بدمینتون استان قم همچون سایر هیئتهای ورزشی و هماهنگ با برنامههای اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ایام دهه مبارک فجر، اقدام به برگزاری برنامههای مختلف این رشته ورزشی خواهد کرد.
وی یادآور شد: در هر دو بخش مردان و بانوان برنامههای متنوعی را در نظر گرفتهایم و این برنامهها علاوه بر مسابقات آزاد و ردههای سنی مختلف، شامل برنامههای فرهنگی نیز میشود که در طول ایام دهه مبارک فجر توسط این هیئت برگزار میشود.
نایب رئیس هیئت بدمینتون قم ابراز داشت: مهمترین برنامه ما در این ایام، آغاز برگزاری مسابقات جام فجر بدمینتون ویژه بانوان استان قم است که برای این منظور ثبتنام تیمهای شرکتکننده نیز صورت گرفته است و این مسابقات در سالن فرهمند موحد برگزار میشود.
حضور در رقابتهای بدمینتون بانوان لیگ دسته اول باشگاههای کشور
وی ادامه داد: علاوه بر برگزاری رقابت های این دوره دوره رقابتهای جام فجر بدمینتون بانوان قهرمانی استان قم، حضور در رقابتهای بدمینتون بانوان لیگ دسته اول باشگاه های کشور برنامه دیگر ما است که از چهاردهم بهمن ماه به انجام خواهند رسید.
پیرمرادی یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجام شده در هیئت بدمینتون، مسابقات جام فجر بدمینتون بخش بانوان عصر روز جمعه چهاردهم بهمن ماه در تالار بدمینتون فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار میشود که قطعا مسابقات بخش بانوان را در کیفیتی مطلوب برگزار خواهیم کرد.
وی بیان کرد: پیکارهای بدمینتون جام فجر بخش بانوان که از ساعت هشت و 30 دقیقه صبح روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه در تالار بدمینتون فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان به انجام خواهد رسید تا نفرات برتر مشخص شوند.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم بیان داشت: بعد از پایان رقابتهای بدمینتون جام فجر بانوان قم در گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، رقابتهای مرحله رده بندی لیگ دسته اول بدمینتون کشور در تهران برگزار میشود.
وی عنوان داشت: برای همین منظور تیم بدمینتون بانوان تربیت بدنی قم در جدال با نماینده بدمینتون استان تهران برای حفظ سهمیه بدمینتون بانوان قم در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور با حریفان رقابت خواهد کرد.
وی بیان کرد: امسال شش تیم در مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور حضور داشتند که در دو گروه سه تیمی در مرحله مقدماتی این رقابتها با یکدیگر پیکار کردند که در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
نایب رئیس هیئت بدمینتون قم با بیان اینکه تیم بانوان تربیت بدنی قم در لیگ دسته اول کشور با نفرات بومی به میدان رفت، تصریح کرد: این جمعه در تهران به مصاف حریف خود می رویم و یک هفته بعد در بازی برگشت در قم میزبان خواهیم بود.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم از برگزاری مسابقات جام فجر بانوان بدمینتون قم در ایام دهه فجر خبر داد.
معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت بدمینتون استان قم همچون سایر هیئتهای ورزشی و هماهنگ با برنامههای اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ایام دهه مبارک فجر، اقدام به برگزاری برنامههای مختلف این رشته ورزشی خواهد کرد.
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