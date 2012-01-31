هوشمندسازی هزار مدرسه در استان تهران/ 200 معلم آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه بر لزوم هوشمندسازی مدارس در این استان،‌ طبق بررسی ها مشخص شد که تحت پوشش قرار گرفتن تمامی مدارس شهرستان های استان تهران حداقل پنج سال زمان نیاز است.

وی افزود: در این زمینه به منظور تربیت نیروهای کارآمد و توانمند، تاکنون بیش از 200 نفر از معلمان دارای تحصیلات کارشناسی ارشد آموزش های لازم را فرا گرفتند و به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

هوشمندسازی هر کلاس درس 25 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

این مسئول با اشاره به وجود نواقصی در اجرای این طرح در استان تهران عنوان کرد: در مجموع برای هوشمندسازی هر کلاس در استان تهران 25 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

زمانی ادامه داد: در این زمینه آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران نیازمند همکاری و تعامل سایر ارگان ها و دستگاه ها است تا بتوان این مهم را در استان تحقق بخشید.

هوشمندسازی هزار مدرسه تا پایان سال جاری در استان تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران یادآور شد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که تا پایان سال جاری بیش از هزار مدرسه در شهرستان های استان هوشمندسازی شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح شش سه سه اعلام کرد: در این زمینه نیز تاکنون بیش از 95 درصد از مشکل کمبود فضای آموزشی در استان تهران برطرف شده است.

جذب پنج هزار دانشجو در پردیسهای فرهنگیان استان تهران

این مسئول افزود: قرار است که در سال تحصیلی آینده بیش از پنج هزار دانشجو در پردیس های دانشگاهی فرهنگیان استان تهران جذب شوند.

زمانی گفت: این تعداد سهمیه شهرستانهای استان تهران در حوزه آموزش و پرورش استان در نظر گرفته شده است که به مرحله عملیاتی می رسد.