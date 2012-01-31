مشکلات کارگری شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان مرتفع می شود

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکایاتی از سوی کارگران واحدهای تولیدی در زمینه حقوق و دستمزد به این شرکت رسیده که مراتب تحت بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

وی گفت: در این ارتباط از واحدهای تولیدی که از آنها شکایت شده بود، بازدید به عمل آمد و از نزدیک به مشکلات آنان رسیدگی شد.

وی افزود: علاوه بر این نیز جلسات مکرری با اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران واحدهای تولیدی مربوطه انجام شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: قول‌ های مساعدی پیرامون رفع مشکلات کارگران داده شده است که امیدواریم به زودی عملی شود.

وی گفت: با ارزیابی‌ های صورت گرفته در برخی از موارد، خلاء قانون سبب بروز برخی از موارد نیز شده بود.

وی افزود: از جمله خلاء قانونی می‌ توان سیستم پرداخت به روش کار محصولی را نام برد.

یعقوبی اظهار داشت: در این سیستم، کارگران به میزان محصول تولیدی خود مزد دریافت می‌ کنند و برای کارفرما نیز پرداخت به روشی غیر از این، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.