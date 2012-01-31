به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح رسمی شبکه هیسپان تی‌وی صبح امروز یازدهم بهمن ماه با حضور عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه، محمد سرافراز معاون برون مرزی صداوسیما، رامین مهمانپرست و سفرای کشورهای کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی برگزار شد.

علی اجاره‌دار مدیر اتاق خبر ضمن تبریک برای فرا رسیدن ایام دهه فجر گفت: هیسپان تی‌وی اولین و تنها شبکه اسپانیایی زبان 24 ساعته است که در خاورمیانه و آمریکای لاتین پخش می‌شود. 30 سال پیش رادیو اسپانیایی در معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما راه اندزای شد تا اینکه تصمیم گرفته شد یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان نیز داشته باشیم. افرادی که به این زبان صحبت می‌کنند در دنیا زیاد هستند و می‌توان گفت 600 میلیون مردم در دنیا به این زبان صحبت می‌کنند. از یک سال و نیم پیش این شبکه راه‌اندازی شد و امروز شاهد افتتاح رسمی آن هستیم.

وی در ادامه افزود: شبکه هیسپان تی‌وی 12 بخش خبری دارد. 90 درصد کارکنان این شبکه ایرانی هستند و بقیه همکاران اسپانیایی هستند. ما 27 خبرنگار در کشورهای دنیا داریم و می‌خواهیم با نگاه نو اخبار را منعکس کنیم. امروزه در دنیا با سکوت رسانه‌ای خبری درباره مسائل مهم روبرو هستیم و رسانه‌های دنیا اخبار مهم را به دلیل تضادی که با منافع‌شان دارد منعکس نمی‌کنند و این شبکه اسپانیایی زبان سعی دارد تمام وقایع دنیا را منعکس کند.

در ادامه این مراسم کلیپی از صحبت‌های هوگو چاوز درباره راه اندازی شبکه هیسپان تی‌وی پخش شد. او در این کلیپ گفت: راه‌اندازی شبکه هیسپان تی وی را تبریک می‌گویم. این شبکه می‌تواند با دروغ ها و تحریف‌ها مبارزه کند.

در بخشی دیگر از این مراسم محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما ضمن خوشامد به مهمانان گفت: ایام خجسته دهه فجر را به همه تبریک می‌گویم. این ایام رویداد بزرگی برای کشور ماست.

وی ادامه داد: خوشبختانه شبکه هیسپان تی‌وی اولین شبکه اسپانیایی زبان است که در خاورمیانه هم پخش می‌شود. این شبکه امروز با سیستم HB پخش می‌شود و برای دریافت این شبکه باید تولید تا مخاطب این سیستم را داشته باشند تا بتوانند شبکه هیسپان تی وی را با کیفیت بالا دریافت کنند. ما در بخش تولید این کار را انجام داده‌ایم.

معاون برون مرزی اشاره کرد: برنامه‌های مستند در این شبکه نیز با سیستم HB تولید می‌شود. با این سیستم برنامه‌های این شبکه متفاوت از دیگر شبکه‌ها به لحاظ کیفیت تصویری خواهد بود. خوشحالم که توانستیم زمینه‌ها را برای راه‌اندازی شبکه هیسپان تی‌وی فراهم کنیم. این شبکه هر دو ساعت یک بار خبر پخش می‌کند. همچنین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به شکل مطلوب دوبله و پخش می‌شود.

سرافراز با اشاره به تولید مستندهای مختلف درباره آمریکای لاتین گفت: 9 کشور آمریکای لاتین وجود دارد که درباره آنها مستندهای مختلفی خواهیم ساخت و در این مستندها خواهیم گفت که آمریکا چه نقشی در از دست دادن منابع آنها داشته است و علاوه بر آن کشوری همچون آمریکا چگونه از تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می‌کند. در واقع مستندهای این شبکه گویای حقایق خواهد بود.

وی ادامه داد: ما از یک سال و نیم پیش نیروهای انسانی را برای شبکه هیسپان تی‌وی شناسایی کرده و آنها آموزش‌های لازم را دیدند. امیدوارم این شبکه جای خود را در میان شبکه هایی که به شکل محدود اسپانیایی زبان هستند، باز کند.

سرافراز در بخشی از این مراسم درباره تاریخ استعمار آمریکای لاتین که سابقه طولانی دارد گزارشی ارائه کرد و تاکید کرد که چگونه استعمارگران منابعی همچون طلا را به استعمار خودشان در آوردند.

وی اشاره کرد: شبکه هیسپان تی‌وی یک پل ارتباطی بین دو منطقه مهم دنیا را فراهم می‌کند و نقش و رسالت آن برای جهانیان مشخص است. ما به دنبال ارائه حقایق از طریق این شبکه هستیم. امروز شاهد بودیم که بعد از قطع فعالیت شبکه پرس تی وی در انگلیس چه تبعاتی به همراه داشت این رفتاری است که کشورهای سلطه‌گر انجام می‌دهند و انتقادهای زیادی درباره آنها مطرح می‌شود. گرچه آنها می‌خواهند صدای شبکه‌های ما را نشنوند، اما علیرغم تلاش‌هایشان صدای ما رسا و بلند است و واقعیت‌ها را به مردم دنیا منتقل می‌کنیم. آنها نمی‌توانند جلوی پیام رسانه ما را بگیرند.

در بخشی از مراسم صالحی وزیر امور خارجه اعلام کرد خوشحالم که امروز در این مراسم حضور دارم. از سوی دیگر تقارن ماه ربیع الاول و دهه فجر را که ماه روشنایی و تابناکی برای ملت عزیزمان است تبریک می گویم.

وی ادامه داد: موضوع رسانه مهم است و امروز من در محفلی هستم که صاحبان تخصصی رسانه حضور دارند. اگر کمی اغراق کنیم باید بگوییم که امروزه قدرت رسانه هم‌تراز قدرت نظامی است. بازنده و پیروز را رسانه تعیین می‌کند و این رسانه است که می‌تواند افکار عمومی را بسازد. ما رسانه ای بر بستر اخلاق، صداقت و بی طرفی داریم. من از مسئولان سازمان صدا و سیما قدردانی می‌کنم، چرا که شبکه‌هایی همچون پرس تی وی و العالم و ... در دنیا خوش درخشیدند. بنابراین جای قدردانی از آقای ضرغامی، سرافراز و کلیه همکاران ایشان دارم. در رسانه ما سربازان گمنام صمیمانه کار می‌کنند. اجر این دوستان با خداست.

صالحی ادامه داد: ایران جزو اندک کشورهایی است که تولیدات رسانه‌ا‌اش از جنسی است که همه اعضای یک خانواده می‌توانند بیننده آن باشند. وقتی من در وین بودم سفیر آنجا از من خواست تا به او فیلم‌های ایرانی بدهم. فیلم‌های ایرانی مورد استقبال دنیا قرار دارد. هنر فیلم سازی ایران مطرح است و این جای قدردانی از دوستان صدا و سیما دارد. مجله تایمز نیز نوشته بود که ایرانیان با هزینه‌های فراغت فیلم‌های ارزشمندی تهیه می‌کنند که توجه جهانیان را جلب می‌کند. هیسپان تی وی نیز می‌تواند جایگاه خوبی در دنیا داشته باشد.

وزیر امور خارجه در ادامه به زبان اسپانیایی سخنرانی کرد.

در بخشی دیگر از این مراسم عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما با لحنی خنده خطاب به حاضران گفت: وقتی متن اسپانیایی صحبت‌های آقای صالحی را می‌دیدم، ایشان تاکید کردند که زبان اسپانیایی ساده است و می‌توان به مدت سه ماه یاد گرفت.

وی همچنین با لحن شوخی گفت: من که از صحبت‌های مجری این مراسم که به زبان اسپانیایی هم اجرا می‌کرد، فقط کلمه سینور ضرغامی را متوجه شدم .

ضرغامی در ادامه ضمن تبریک برای راه‌اندازی شبکه اسپانیایی زبان گفت: به همه کسانی ک زحمت این شبکه را کشیدند، تبریک می‌گویم. کلید واژه NEXO LATINO دو تعبیر دارد. یکی اینکه پلی است بین قاره آمریکا و کسانی که زبانشان اسپانیایی زبان است و می‌توانند از طریق این شبکه قرابت بیشتری با کشورهای شرق داشته باشند و معنای دیگر آن این است که پلی است بین خود کشورهای آمریکای لاتین. در واقع ملت‌های این کشورها می‌‌توانند با یکدیگر صحبت کنند.

وی ادامه داد: همان طور که آقای چاوز گفت صداها اگر با یکدیگر وصل شود، کار ارزشمندی صورت می‌گیرد و می‌توانیم با ظلم و استکبار مبارزه کنیم. در واقع این فرصت ارزشمندی برای کشورهای اسلامی است. این شبکه می تواند پنجره‌ای رو به بیرون باشد تا بتوانیم با اسپانیایی زبان‌ها صحبت کنیم. امروز در دنیا شاهد یک بیداری عظیم هستیم و این شبکه می‌تواند فرصت مناسبی برای انتقال حقایق باشد.

این مراسم با پخش ویدئو کنفرانس رئیس جمهور به پایان رسید.