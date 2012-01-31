اجرای طرح "ایمنی غنچه های شهر بهشت"/ برگزاری پروژه سفیران ایمنی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای ایمنی مشهد از آشنایی کودکان این شهر با نکات ایمنی در قالب اجرای طرح"ایمنی غنچه های شهر بهشت" خبر داد.

حسین باغگلی در رابطه با اجرای طرح ایمنی غنچه های شهر بهشت در این فرهنگسرا اظهار داشت: این پروژه از هفت مهر ماه در مهد کودک ایستگاه پنج آتش نشانی واقع در سه راه آب و برق آغاز شده است و روزانه 3 تا 6 مهد از آموزش های این مکان استفاده می کنند.

باغگلی بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح به صورت عملی بیش از 250 مهد تحت آموزش قرار گرفته اند که تا چهارم اسفند ماه ضمن ادامه همین روند پیش بینی می شود که 50 مهد دیگر حضور پیدا می کنند.

وی یاد آور شد: بازسازی و نوسازی مهد کودک را تا اواخر اسفند پیگیری خواهیم کرد و از 30 فروردین ماه تا اواخر خرداد پذیرای 100 مهد کودک دیگر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: هماهنگی هایی با سازمان بهزیستی انجام شده که بعد از بازسازی ایستگاه آموزش، مهد کودک های آنها نیز در این مهد حضور پیدا کنند.

مدیر فرهنگسرای ایمنی گفت: در این طرح کودکان مقطع پیش دبستانی آموزش کمک های اولیه، طریقه خاموش کردن آتش، آشنایی با شماره آتش نشانی، شناخت فعالیت های کلی آتش نشانی، نحوه آدرس دادن صحیح، عدم مزاحمت تلفنی، شناخت حوادث خطر ناک و حفظ خونسردی و توجه به نکات ایمنی جهت حفظ سلامتی را فرا می گیرند.

وی با اشاره به اهدا بسته های فرهنگی به کودکان افزود: در پایان بازدید کودکان در صورت تمایل با عنوان همیاران آتش نشان با سازمان آتش نشانی همکاری خواهند کرد.

اجرای طرح کوچه خوشبختی در نهادهای دولتی انجام شود

مسئول کمیته انجمن جرم شناسی شرق کشور گفت: اجرای طرح کوچه خوشبختی بایستی برای کارمندان نهادهای دولتی انجام شود.

علیرضا نبی در حاشیه همایش کوچه خوشبختی که ویژه زوجین نیروی انتظامی در فرهنگسرای خانواده برگزار شد اظهار داشت: کارمندان به دلیل اینکه بیشتر در معرض شکست و آسیب پذیری قرار دارند بایستی آموزش های خانواده را زودتر از سایرین فرا گیرند و این امر به صورت الزام و باید مطرح است.

وی با اشاره به اینکه دوا و درمان جهل روشنایی است ادامه داد: همان طور که الماس با شیشه بریده می شود جهل نیز با درمان برطرف می شود، وقتی خواسته باشیم جهل برطرف شود و خانه های ارام وجود داشته باشد بایستی آموزش به افراد داده شود.

وی ارزیابی خود را از رضایتمندی زوجین از طرح کوچه خوشبختی و چنین برنامه هایی را 90 درصد دانست.

وی با اشاره بر اینکه همانطور که برپایی چنین مراسمی تجربه مثبت و موفقی در شهر تهران بوده است بر پیگیری مستمر و استمرار بخشیدن به چنین مراسم های تاکید کرد و گفت: این طرح ها تنها با استمرار جواب خواهد داد.

پروژه سفیران ایمنی در مشهد برگزار می شود

مدیر فرهنگسرای ایمنی مشهد از برگزاری پروژه سفیران ایمنی با محوریت تربیت مربی شامل آموزش های آتش نشانی به صورت تئوری و عملی در مشهد خبر داد.

محمد باغگلی افزود: این آموزش ها شامل تئوری های حریق، تجهیزات حریق، تجهیزات نجات، آبرسانی و عملیات اطفاء حریق، اصول ایمنی، پیشگیری از حوادث، آشنایی با سیستم های اعلام و اطفا حریق و ایمنی در برق است.

وی اظهار داشت: متقاضیان این طرح باید دارای مدرک دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی باشند ضمن اینکه محدودیت جنسی و سنی نیز مطرح نمی باشد ضمن اینکه در پی تصویب این طرح در سازمان فرهنگی و تفریحی شهردای مشهد، این طرح در قالب 10 دوره برگزار می شود.

باغگلی ضمن اعلام هفته اینده به عنوان شروع دوره سوم گفت: هر دوره 20 روز کاری به طول می انجامد که پیرو همین موضوع این هفته آزمون دوره دوم را از داوطلبان اخذ می کنیم.

وی با اشاره به برگزاری آزمون دوره ها 20 روز بعد از اتمام کلاس ها گفت: هم اکنون تا دوره هفتم ثبت نام ها تکمیل و آزمون دوره اول اخذ شده است.

مدیر فرهنگسرای ایمنی افزود: در پایان کلاس ها و بعد از برگزاری آزمون، گواهینامه مربی گری عمومی آتش نشانی به همراه درج ساعت آموزشی و نمره ارائه می شود که پیرو آن فرهنگسرای ایمنی این افراد را به عنوان مربی به مکان های مختلف جهت آموزش های عمومی اعزام می نماید.

وی گفت: حضور دراین کلاس ها و دریافت گواهینامه جنبه استخدامی ندارد ولی در صورت اعزام جهت آموزش ضمن بستن قرار داد، فرد به عنوان نیروی قرار دادی شناخته می شود.