سید جواد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرامیداشت دهه فجر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه ما باید در برگزاری با شکوه مراسم این دهه تلاش خود را به کار گیریم.

وی ادامه داد: شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران همواره در مناسبت‌های‌ مذهبی کوشا بوده است و سعی داشته به منظور رفاه حال مردم برنامه‌هایی متناسب با هر یک از مناسبت‌ها برگزار کند تا مردم بتوانند استفاده لازم را از آن برنامه‌ها ببرند.

سرپرست امور ورزش شرکت خدمات غیرصنعتی گازایران اضافه کرد: جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی فجرانه برای دومین سال پیاپی از دهم بهمن‌ماه در آستانه سی و سومین سالروز شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در چندین رشته ورزشی در این شرکت برگزار می‌شود.

وی افزود: رشته‌های مختلف ورزشی در این جشنواره برگزار می‌شود که بانوان در رشته‌های ورزشی والیبال ، بسکتیال ، شطرنج ، بدمینتون ، شنا ، تنیس روی میز ،‌ آمادگی جسمانی ، کاراته، تکواندو، بیلیارد، اسکیت، هندبال و ژیمناستیک رقابت خواهند کرد.

هاشمی ادامه داد : برای آقایان نیز رشته‌های ورزشی بسکتبال ، شطرنج ، دو ومیدانی ، شنا ، تنیس روی میز، بدنسازی، کاراته ، تکواندو ، ژیمناستیک ، فوتسال ، اسکیت و بیلیارد برگزار می‌شود.

وی در رابطه با چگونگی برگزاری این مسابقات نیز اظهار داشت: این مسابقات در سه بخش همگانی شامل دارت خانوادگی، دارت مدیران ، فوتبال دستی، تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، همایش پیاده روی ، مسابقات ترکیبی ورزشی خانواده ، برگزارخواهد شد.

هاشمی در پایان اضافه کرد: مراسم پایانی این جشنواره در اسفندماه با حضور گروه‌های هنری در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شهرک توحید برگزار می‌شود و به نفرات برتر این مسابقات جوائزی اهدا خواهد شد.