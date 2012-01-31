به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه کار و سلامت فنلاند و دانشگاه کالج لندن با زیر نظر گرفتن رفتار بیش از 2 هزار و 100 کارمند ادارات دولتی که در مدت 6 سال اخیر سابقه افسردگی یا فاکتورهای خطرات روحی نداشتند دریافتند کسانی که هر روز بیش از 11 ساعت در اداره می مانند بین 2.3 تا 2.5 برابر بیشتر از کسانی که 7 تا 8 ساعت در روز کار می کنند با خطر رنج بردن از افسردگی مواجهند.

براساس گزارش گایانیوز، این تحقیق نشان داد کارمندانی که اضافه کاری می مانند از احتمال بالاتری برای مرد بودن، متاهل بودن و با تواناییهایی بالاتری نسبت به کارمندانی که تنها در ساعات عادی کار می کنند برخوردارند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "هرچند به دفعات اضافه کاری می تواند برای فرد یا برای جامعه فوایدی به همراه داشته باشد اما این مهم است که بدانیم اضافه کاری خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد."