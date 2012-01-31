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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

نامه اسبقیان به کفاشیان؛

تصمیم نادرست داور هیچ وقت از ذهن تماشاگران تراکتورسازی پاک نمی شود

تصمیم نادرست داور هیچ وقت از ذهن تماشاگران تراکتورسازی پاک نمی شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با ارسال نامه ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی دقیق به اشتباهات محرز محسن ترکی داور دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه سیدمحمد شروین اسبقیان به علی کفاشیان آمده است: در مسابقه فوتبال بین تیمهای تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران، متاسفانه داور مسابقه با تصمیم غلط و اشتباه محرز و گرفتن پنالتی و اخراج بازیکن تراکتورسازی باعث تضییع حق تیم تراکتورسازی شده و این تیم را با مشکل جدی مواجه ساخت که این تصمیم نادرست هیچ وقت از ذهن علاقه مندان به فوتبال و باشگاه تراکتورسازی پاک نخواهد شد.

در ادامه این نامه عنوان شده است: دستورفرمایید ضمن رسیدگی دقیق، علت این امر را مشخص و خاطی را با تنبیهات جدی مواجه نموده و نتیجه را جهت استحضار مردم شریف استان آذربایجانشرقی و به ویژه هواداران عزیز که همواره با حضور پرشور و تشویق تیمهای فوتبال استان در راستای ایجاد نشاط و شادابی در استان تاثیرگذار بودند، برسانیم.

کد مطلب 1521796

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