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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۷

درخشنده با مهر مطرح کرد:

داورزنی صحبتی برای ابقا من به عنوان دبیر نداشته است/ اجباری به ماندن ندارم

داورزنی صحبتی برای ابقا من به عنوان دبیر نداشته است/ اجباری به ماندن ندارم

دبیر فدراسیون والیبال با اشاره به اختیاری که رئیس این فدراسیون از مجمع برای معرفی دبیر گرفته است، گفت: در این مورد هنوز هیچ گزینه‏ای معرفی نشده و با من هم صحبتی نشده است.

سعید درخشنده که از زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم به عنوان دبیر با فدراسیون والیبال همکاری دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اختیاری که داورزنی از مجمع انتخاباتی گرفته است، وی بدون نیاز به تائیدیه می‎تواند دبیر و همچنین نایب رئیس و خزانه دار فدراسیون را معرفی کند.

وی ادامه داد: اینکه من به عنوان دبیر به حضورم در فدراسیون والیبال ادامه دهم یا نه هنوز معلوم نیست. به هر حال رئیس فدراسیون در این زمینه صاحب اختیار است تا گزینه مورد نظرش را انتخاب کند. من طی دوره اول ریاست داورزنی به طور کامل حضور داشتم اما هنوز از طرف وی در مورد ابقا به عنوان دبیر صحبتی با من نشده است.

دبیر فدراسیون والیبال که صاحب کرسی‎های آسیایی و جهانی نیز است، تاکید کرد: من که فعلا و تا زمان معرفی گزینه جدید برای پست دبیری فدراسیون کارم را انجام می‏دهم البته فکر می‏کنم با توجه به همکاری‎های چند سال اخیر و تجربه‎های و ارتباطات به دست آمده در این مدت آماده ادامه همکاری را داشته باشم.

درخشنده که در مجموع 7 سال از حضور وی در فدراسیون والیبال به عنوان دبیر می‎گذرد، ضمن تاکید بر اینکه دبیر فدراسیون با صلاحدید و تصمیم رئیس انتخاب می‎شود، یادآور شد: من آمادگی لازم برای ادامه همکاری را دارم اما هیچ اجباری نسبت به این قضیه ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون والیبال پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. در این مجمع محمدرضا داورزنی پس از ابقا اختیارات لازم برای معرفی دبیر، نایب رئیس و خزانه دار  فدراسیون طی یکی دو ماه آینده را گرفت.

کد مطلب 1521797

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