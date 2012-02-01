داورزنی صحبتی برای ابقا من به عنوان دبیر نداشته است/ اجباری به ماندن ندارم

سعید درخشنده که از زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم به عنوان دبیر با فدراسیون والیبال همکاری دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اختیاری که داورزنی از مجمع انتخاباتی گرفته است، وی بدون نیاز به تائیدیه میتواند دبیر و همچنین نایب رئیس و خزانه دار فدراسیون را معرفی کند.
وی ادامه داد: اینکه من به عنوان دبیر به حضورم در فدراسیون والیبال ادامه دهم یا نه هنوز معلوم نیست. به هر حال رئیس فدراسیون در این زمینه صاحب اختیار است تا گزینه مورد نظرش را انتخاب کند. من طی دوره اول ریاست داورزنی به طور کامل حضور داشتم اما هنوز از طرف وی در مورد ابقا به عنوان دبیر صحبتی با من نشده است.
دبیر فدراسیون والیبال که صاحب کرسیهای آسیایی و جهانی نیز است، تاکید کرد: من که فعلا و تا زمان معرفی گزینه جدید برای پست دبیری فدراسیون کارم را انجام میدهم البته فکر میکنم با توجه به همکاریهای چند سال اخیر و تجربههای و ارتباطات به دست آمده در این مدت آماده ادامه همکاری را داشته باشم.
درخشنده که در مجموع 7 سال از حضور وی در فدراسیون والیبال به عنوان دبیر میگذرد، ضمن تاکید بر اینکه دبیر فدراسیون با صلاحدید و تصمیم رئیس انتخاب میشود، یادآور شد: من آمادگی لازم برای ادامه همکاری را دارم اما هیچ اجباری نسبت به این قضیه ندارم.
به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون والیبال پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. در این مجمع محمدرضا داورزنی پس از ابقا اختیارات لازم برای معرفی دبیر، نایب رئیس و خزانه دار فدراسیون طی یکی دو ماه آینده را گرفت.
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