استفاده از معلمان بازنشسته در پایه ششم/ 800 میلیون هزینه سرویس معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی در نشست خبری که پیش از ظهر روز سه‌شنبه برگزار شد، درباره نحوه تامین نیروی انسانی برای پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی آینده افزود: در این باره 12راه حل وجود دارد که طبق اعلام مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش استفاده از نیروهای بازنشسته به شکل تمام وقت از سال تحصیلی آینده یکی از آنهاست که ما نیز در صورت علاقمند بودن بازنشستگان از آنها استفاده می‌کنیم چرا که بازنشستگان خیلی از مشکلات ما را در این زمینه حل خواهند کرد.

وی افزود: قرار است یک هزار و 400 نیروی قراردادی آموزش و پرورش شهرستان های تهران که برخی از آنها دارای مدرک فوق‌دیپلم و برخی دیگر لیسانس هستند نیز تحت آموزش‌های لازم برای تدریس پایه ششم ابتدایی قرار گیرند و در این دوره استفاده شوند.

زمانی از بکارگیری 900 نیروی سواد آموزی که به اشکال مختلف با آموزش و پرورش در حال همکاری هستند خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری این نیروها جذب آموزش و پرورش شده‌ اند که از آنها نیز می‌توانیم برای پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی آینده استفاده کنیم. همچنین آموزش و پرورش شهرستان های تهران درخواست افزایش سرباز معلم را داشته است که تا کنون با آن موافقت نشده اما انتظارمان این است که تا 200 نفر تعداد این نیروها را افزایش دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده پایه اول راهنمایی تدریس نخواهد شد و معلمان این دره فعالیتی نخواهند داشت،‌ گفت: به همین دلیل از معلمان پایه اول راهنمایی و پایه‌های دیگر به خصوص متوسطه استفاده می‌کنیم.

امکان استفاده از دو معلم در پایه ششم

زمانی از امکان استفاده از دو معلم در پایه ششم ابتدایی خبر داد و گفت:‌ البته این در صورتی است که ما مازاد معلم داشته باشیم و ممکن است حتی مشکلاتی ایجاد شود که پایه‌های دیگر نیز اعلام کنند که ما دو معلم می‌خواهیم اما این نیز به عنوان راه حلی است که برخی از دروس پایه در این دوره را یک معلم و برخی دیگر را معلم دیگری تدریس کند.

وی ادامه داد: همچنین برای تامین نیرو در پایه ششم ابتدایی می‌توانیم به معلمان این دوره که در سالهای قبل به دوره‌ راهنمایی منتقل شده بودند نیز فراخوان بدهیم و از آنها بخواهیم در صورت علاقه به دوره ابتدایی برگردند.

زمانی اختصاص معلمان مراکز تربیت معلم را نیز یکی از راه حل‌های تامین نیرو در این پایه اعلام کرد و افزود: در نهایت اگر ناچار شدیم و نتوانستیم معلمان خود را از طریق چنین راه حل‌هایی تامین کنیم از طرح به کار گیری معلمان تمام وقت استفاده می‌کنیم یعنی اینکه مدیر یا معاون و یا معلمی که در نوبت صبح فعالیت می‌کند می‌تواند در نوبت عصر نیز تدریس کند.

اعلام نیاز 5 هزار نفر ظرفیت برای دانشگاه فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به تاسیس و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان از سال آینده دانشجو می گیرد که ما نیازهایمان را به آنها اعلام کردیم که تقرییاً حدود 5 هزار نفر خواهد بود که این نیروها اگرچه در سال تحصیلی آینده نمی‌توانند به ما کمک کنند اما در سال تحصیلی 92-91 امکان به کارگیری آنها در مدارس وجود دارد.

وی افزود: در شهرستان‌های استان تهران دو پردیس شهید مفتح و پیشوا را خواهیم داشت که احتمالاً شبانه روزی خواهند بود و عنوان کردیم که پذیرفته شدگان بومی باشند.

ماهانه بین 700 تا 800 میلیون هزینه سرویس معلمان

زمانی ادامه داد: باید نیروهایی که از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند بومی باشند چرا که هم اکنون ما بین 700 تا 800 میلیون هزینه سرویس معلمان را برای تدریس در شهرستان‌ها به شکل ماهیانه هزینه می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما نیازهای‌مان را برای دانشگاه فرهنگیان به شکل منطقه‌ای اعلام کرده‌ایم.

نیاز به دو هزار و 140 کلاس درس برای پایه ششم

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران درباره تامین فضای آموزشی برای پایه ششم ابتدایی نیز گفت: ما به دو هزار و 140 کلاس درس برای این پایه نیاز داریم که تا کنون طی هفت مرحله آن را بررسی و ساماندهی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بدون اینکه بخواهیم دیواری را در مدارس ایجاد یا از کانتینر به عنوان کلاس درس استفاده کنیم تا کنون بیش از 95 درصد از فضای آموزشی را برای این پایه تامین کردیم و در کل 80 مدرسه وجود دارد که تا به امروز فضای آموزشی برای این پایه تامین نشده است.

زمانی با بیان اینکه سه نقطه در مدرسه خط قرمز برای تامین فضای پایه ششم تامین شده است، گفت: ‌اعلام کرده‌ایم کتابخانه، نمازخانه و آ‌زمایشگاه فعال برای ایجاد کلاس تخلیه نشود اما فضاهایی که غیرقابل استفاده هستند یا می‌توان کاربری آنها را تغییر داد مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: اما اگر در نهایت نتوانستیم فضای آموزشی را در این 80 مدرسه تامین کنیم یا تیغه‌ای را در کلاس درس ایجاد می‌کنیم تا کانکسی را برای اتاق معاونان و معلمان اختصاص می‌دهیم تا فضای لازم برای پایه ششم تامین شود.

اولویت با ابتدایی است نه پیش دبستانی

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تکلیف پیش دبستانی در مدارس چیست با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از مدارس این دوره را برگزاری نمی‌کنند و در فضای آموزشی مشکل دارند تصریح کرد: در مدارسی که مشکل فضا داشته باشید اولویت با ابتدایی است اما اگر مدیران بخواهند می‌توانند در نوبت عصر این دوره را برگزار کنند.

وی ادامه داد: برای برگزاری دوره پیش دبستانی مدیران مدارس غیردولتی را تشویق کردیم که تمام دوره پیش دبستانی به آنها واگذار شود که اگر این هم اتفاق بیافتد مشکل پیش دبستانی نیز حل خواهد شد.

10 هزار فرهنگی بازنشسته امروز بیمه طلایی می‌گیرند

زمانی همچنین از ارایه کارت به 10 هزار فرهنگی بازنشسته که در طرح بیمه طلایی ثبت نام کرده بودند از امروز خبر داد.