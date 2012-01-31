جبهه پایداری برای وحدت یک ماه فرصت دارد

منوچهر متکی در حاشیه دومین همایش اصولگرایان استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جبهه پایداری از چند ماه پیش کار خود را آغاز کرده اما ساختار جبهه متحد اصولگرایان به گونه ای است که جبهه پایداری را نیز در بر می گیرد.

وی افزود: اکنون توصیه هایی به جبهه پایداری برای پیوستن آنها به جبهه متحد اصولگرایان شده و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی نیز در این زمینه توصیه هایی داشته اند و اگر در کنار یکدیگر قرار گرفتن این دو جبهه محقق شد،‌ از آنها استقبال خواهیم کرد.

متکی تاکید کرد: اما جبهه پایداری باید شجاعت از خود نشان دهد ویا به جبهه متحد اصولگرایی متصل شود و لیست واحد بدهد یا اینکه لیستی کاملا مستقل و جداگانه داشته باشد.

وی عنوان کرد: دوستان جبهه پایداری در یک ماه باقی مانده فرصت برای تصمیم گیری دارند و هر تصمیمی که بگیرند برای ما محترم است.

متکی بیان داشت: ما به لحاظ اسلامی تکلیف داریم با یکدیگر تعامل سازنده داشته و متخلق به اخلاق اسلامی باشیم.

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد زمان اعلام فهرست اصولگرایان اظهار داشت: پس از نظرسنجی های مردمی، فهرست نهایی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان را ظرف یک هفته آینده اعلام می کنیم.

وی در مورد سیاست جبهه متحد اصولگرایان در مقابل ساکتین فتنه نیز عنوان کرد: بزرگترین اقدام عملی فتنه ظلم به ملت و رای مردم بود و جبهه متحد اصولگرایان با کسانی که در مقابل ظلم به ملت سکوت کنند،‌ ائتلاف نمی کند.